Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, presidirá el Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE

La Junta Directiva de CEOE, a propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, ha aprobado la composición de sus órganos de gobierno y las presidencias y vicepresidencias de sus comisiones consultivas para los próximos cuatro años, tras su reciente reelección.

Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, ha sido nombrado presidente del Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE, la organización empresarial nacional, en sustitución de María Helena Antolín. La Secretaría de este Consejo está a cargo de Cristina Riestra.

El objetivo es situar a las empresas españolas en el centro de la transformación hacia un modelo de movilidad más sostenible, competitivo y eficiente, alineado con los objetivos climáticos y con la normativa nacional y europea.

Entre las principales líneas de trabajo de este órgano destaca la defensa de un modelo que garantice el derecho a la movilidad y al desplazamiento de los ciudadanos, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

Asimismo, impulsa la descarbonización del transporte mediante el desarrollo de vehículos de emisiones netas cero, el despliegue de infraestructuras de recarga y la incorporación de combustibles alternativos.

El Consejo trabaja, asimismo, para lograr que el tejido empresarial y especialmente las pymes, dispongan de un marco regulatorio adecuado y de las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales y laborales impulsando al mismo tiempo la innovación y sin comprometer la competitividad empresarial.

Para ello, analiza y hace seguimiento y participa en los procesos legislativos de la normativa que afecta a toda la cadena de valor de la movilidad, incluyendo cuestiones como las zonas de bajas emisiones, la fiscalidad del transporte o los planes de movilidad sostenible al trabajo derivados de la legislación estatal y europea, administraciones ante las que es interlocutor empresarial.

Por otra parte, el Consejo presidido por Benito Tesier promoverá ámbitos con un creciente impacto económico y empresarial, como el vehículo autónomo, la conectividad 5G, la gestión de datos y la interoperabilidad entre los sectores público y privado.

El nombramiento de Benito Tesier como presidente del Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE refuerza la presencia y la capacidad de interlocución de CEOE Aragón dentro de la organización empresarial nacional, al tiempo que supone una renovación del compromiso aragonés con CEOE.

Igualmente, permitirá a la confederación aragonesa participar activamente en la definición de estrategias y propuestas empresariales en materia de movilidad y trasladar a los ámbitos de decisión nacionales y europeos las necesidades del tejido productivo de Aragón.