Belén Santa Eugenia Delgado y su madre a las puertas de su negocio. Loterías y Apuestas del Estado.

Belén, la lotera que ha repartido un millón de euros en Zaragoza: "Es el premio más grande que doy a una sola persona"

Belén Santa Eugenia Delgado, responsable de un punto de venta de Loterías y Apuestas situado en la calle Ramiro I de Aragón, 18, en Zaragoza, descubrió que había repartido un millón de euros mientras realizaba un directo en Instagram.

La lotera estaba mostrando diferentes conjuntos de ropa a los seguidores de su tienda de moda y complementos, @belendecoracion, cuando recibió la llamada del delegado de Loterías en Zaragoza para comunicarle la noticia.

El premio corresponde al sorteo de Euromillones del martes 20 de octubre de 2026. El establecimiento regentado por Santa Eugenia repartió el premio de un millón de euros de 'El Millón'.

La llamada interrumpió la retransmisión y dio paso a un momento de alegría que compartió con sus seguidores.

Un millón de euros

La responsable del establecimiento reconoce que este premio supone un antes y un después en su trayectoria regentando este negocio.

"Es el premio más grande que doy a una sola persona. Hemos dado premios de lotería de Navidad de 300.000 euros, pero no tanto como este", afirma a El Español de Aragón.

Cartel del premio. Loterías y Apuestas del Estado.

El establecimiento es un punto mixto de venta, combinando la venta de lotería con otras actividades comerciales.

"Tenemos una lotería y otro negocio, en nuestro caso una tienda de moda, complementos y también vendemos periódicos", explica.

La noticia también tiene un significado especial por la historia familiar que hay detrás del negocio y sus vínculos con el barrio zaragozano de Monsalud.

"Sentimos mucha emoción. Mi padre fue el que trajo al barrio de Monsalud las quinielas de fútbol hace 45 años y mi madre, con 90 años, sigue al pie del cañón", cuenta.

Imagen de Belén Santa Eugenia Delgado y su madre a las puertas de su negocio. E.E

Fueron precisamente sus padres, Aniana e Ignacio, quienes pusieron en marcha el negocio familiar en 1981, en dicho barrio zaragozano.

Desde pequeña, Belén estuvo vinculada a la actividad del establecimiento y ayudaba incluso a montar y desmontar el escaparate.

Con el paso de los años, el negocio ha evolucionado desde sus raíces como comercio de barrio hasta ampliar su presencia en el mundo digital, con cientos de paquetes enviados cada mes.

Cómo comprobar el premio

Belén también recuerda la importancia de comprobar todos los elementos del boleto para saber si se ha obtenido un premio. En este caso, la clave no está en la combinación principal de números y estrellas, sino en el código alfanumérico.

Aunque el boleto no coincida con la combinación principal, el código ganador permite al apostante llevarse íntegramente el premio especial de un millón de euros.

"Aunque no tenga ningún número aquí arriba, al tener este código le ha tocado 1 millón de euros", señala la lotera.