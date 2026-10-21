Octavio López, este miércoles, tras el Consejo de Gobierno. E. E.

Aragón recurre el real decreto que reduce de once a siete las nuevas plazas judiciales: "Produce un agravio objetivo"

Aragón ha anunciado este miércoles un recurso contra el real decreto que reduce de once a siete las nuevas plazas judiciales previstas para la Comunidad.

El Ejecutivo considera que esta reducción "produce un agravio objetivo para la Comunidad" al alterar "sin explicación ni motivación alguna" la planificación inicial.

El Gobierno de Jorge Azcón reclama de esta forma las cuatro unidades adicionales contempladas y defiende que la Comunidad disponga de los medios judiciales previstos durante la tramitación.

En total, ha explicado el consejero Octavio López en calidad de portavoz del Ejecutivo, se crean 500 unidades judiciales.

En su versión inicial, el texto atribuía a Aragón 11, pero en el documento final se acabaron quedando en siete.

Desde la DGA ven un "perjuicio institucional" en esta decisión, aunque no cuestionan globalmente la programación estatal que fija el real decreto.

"La pretensión es que se reconozca la procedencia de atribuir a la Comunidad esas cuatro plazas adicionales y que el real decreto sea modificado únicamente en lo necesario para incorporarlas sin afectar a las plazas concedidas a otros territorios ni a otros órganos jurisdiccionales de ámbito estatal", completaba López.

Nuevo nombramiento

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el nombramiento de José Luis Galar Gimeno como nuevo director gerente de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés.

Sustituirá a María Jesús Gimeno, que ostentaba esta responsabilidad desde 2023.