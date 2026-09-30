Raimer (31), dueño de una empresa de reformas en Zaragoza: “Estamos dando fecha para marzo del año que viene”

Raimer Moreno, de 31 años, es nacido en Venezuela, pero lleva desde 2019 inmerso en distintos proyectos del campo de las reformas en Zaragoza. Primero lo hizo como autónomo y después en Morem Reformas.

Este profesional pone cara a un sector que, al margen de las dificultades propias de las pequeñas y medianas empresas, debe hacer frente al aumento de los costes. Y, sobre todo, está condicionado por la falta de mano de obra cualificada, como reconoce en una conversación con EL ESPAÑOL.

Tanto es así que la empresa que fundó tiene las agendas llenas al no poder comprometerse con más encargos. “En junio cerramos el año completo de trabajo, ya estamos dando fecha para marzo del año que viene”, explica.

Su equipo abarca distintas áreas de las reformas en pisos, casas y locales comerciales. También llevan a cabo labores de fontanería, electricidad o domótica, entre los usos más novedosos.

“Ahora mismo no tenemos equipo para poder crecer”, apunta. Actualmente, reciben entre 15 o 20 propuestas mensuales a las que se prepara un presupuesto. Más adelante, sobre el terreno, se fijan las cuantías y se abre un plazo de 4 meses para iniciar cada obra.

“Eso nos da tiempo a planificarla y a ver si vamos a meter a nuestro equipo propio o si lo vamos a subcontratar”, relata. Lo preferible para ellos, precisa, es la primera opción.

Hace unos años la empresa decidió “cambiar el rumbo” debido a la falta de personal y empezó a asumir menos trabajos. “Lo que intentamos es capacitar equipos autónomos y tirar de cuadrillas (4 subcontratas)”, subraya.

En la actualidad, desarrollan sus propios programas de formación y capacitación. Cada semana realizan “2 o 3 entrevistas de trabajo”. Antes, dice, el aprendizaje solía darse dentro de las familias que contaban con este tipo de empresas.

“Punto de inflexión”

Raimer recuerda la pandemia como “un punto de inflexión” en el sector. La demanda de estos servicios se multiplicó, pero llegar a tantos como les gustaría empezó a ser inabarcable.

“Ese auge de que hay mucho trabajo quizá se nota por la falta de empresas. Nos hemos encontrado con algunas que cogen obras, no las terminan y las tenemos que acabar nosotros porque otros no cumplieron”, declara.

Precios

En el contexto actual también entra en juego la subida del coste de los materiales. Raimer calcula un aumento de entre el 8% y el 12% en lo que va de año, el equivalente a un 3% cada trimestre.

“Se ha notado bastante la subida. Llevamos 2 años más o menos así, los mismos proveedores lo están avisando. A veces asustan los precios para hacer una reforma”, revela.

Raimer Moreno lleva ya 6 años en la capital aragonesa. Se graduó como arquitecto por la universidad venezolana José Antonio Páez mientras formalizaba sus papeles.

Después de trabajar 4 meses en una empresa, emprendió su camino como autónomo durante 3 años. Fundamentalmente, realizaba obras y contratos pequeños en pisos y comunidades de vecinos.

“Formalizamos una primera empresa que se llamaba Moren y ahí teníamos 4 empleados: 2 albañiles, un electricista y un fontanero. Después, más gente en administración y otro arquitecto junior”, recuerda.