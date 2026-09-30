Pedro J., en Aragón TV: "Mi espada está desenvainada para que la ley de centros de datos no arruine las inversiones"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha aseverado que tiene "la espada desenvainada para que la legislación sobre centros de datos que se está preparando no arruine las inversiones milmillonarias que están ya en marcha en Aragón".

Considera "que sería privar al desarrollo industrial de Aragón de un instrumento fundamental".

El periodista se ha referido también a la actualidad política nacional calificando de bochornoso "que se recurra a la vía de urgencia de dos decretos para pretender solucionar algo de la complejidad del problema de la vivienda después de no haber hecho nada sustantivo por arreglarlo en 8 años".

Pedro J. Ramírez desgrana en Aragón TV la actualidad nacional y el segundo aniversario de El Español de Aragón

Asimismo, considera que en cambio el Consejo de Ministros no adopta esas mismas medidas "para afrontar la invasión de Ceuta", una situación que requeriría de medidas urgentes, "porque cada día que pasa se deteriora más la situación para los ceutíes con violaciones a la luz del día en las playas, con agresiones constantes, con la imposibilidad de una ciudad, de una comunidad, de mantener la normalidad de su vida".

El presidente ejecutivo de este diario ha interpelado a los zaragozanos para que se imaginen qué les hubiera ocurrido si hubieran entrado 600.000 personas en Zaragoza de repente y que se hubieran quedado unas 100.000", para hacerse cargo de la complicada situación de los ceutíes

El periodista ha participado en el programa Buenos Días, de Aragón TV, quienes le han invitado con motivo de la Gala que este diario celebra en Zaragoza en la tarde de este miércoles, 30 de septiembre.

EL ESPAÑOL en Aragón

Ramírez se ha referido al aniversario de la delegación aragonesa, cuyo director editorial es Jorge Lisbona y cuyo CEO y editor es Antonio Ortego.

"Estamos muy orgullosos porque en muy poco tiempo han conseguido una relevancia en la comunidad de Aragón espectacular", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN supera cada mes el millón de lectores, y ha considerado que estos datos demuestran que el medio está conectando con los intereses de los aragoneses.

"Es un activo y un tesoro que indica que estamos sintonizando muy bien con las aspiraciones de los aragoneses", ha afirmado.

Pedro J. Ramírez también ha avanzado algunos detalles del acto que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN celebra este miércoles, entre ellos el primer premio que entregará la delegación para reconocer una trayectoria empresarial y una contribución a Aragón. El nombre del premiado se mantiene todavía en secreto.

La gala contará además con un coloquio entre Ramírez y Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España.

La conversación estará vinculada a la figura de Joaquín Costa, quien era conocido como "el león de Graus, y el león es el símbolo de nuestro periódico por lo que tiene algo que ver, pero también en relación a su afán regeneracionista, a sus exigencias de mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar la educación y tener una actitud intransigente frente a la corrupción del caciquismo" .

"Cuanto más repaso la obra de Costa y su biografía, más vigente me parece su manera de afrontar los problemas", ha explicado.

El seguidismo político como virus

En la tertulia televisiva también participaba el periodista Jorge Heras quien le ha preguntado por los retos del periodismo, una profesión marcada por las redes sociales, la inteligencia artificial y la desinformación.

Pedro J. Ramírez ha destacado la ilusión de las nuevas generaciones: "Todos los días yo veo el fulgor de la llama encendida en los ojos de los jóvenes compañeros de la redacción que luchan por las exclusivas, que buscan ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos con el valor añadido de sus noticias, de sus análisis".

Frente a ello, ha señalado el "seguidismo político" como uno de los principales problemas de la profesión. "Hay algunos colegas que antes de que sucedan las cosas ya tienen decidido qué es lo que van a decir, porque responden a la opinión preestablecida de un partido político o de una determinada tendencia. Yo creo que eso es malísimo", ha criticado.

Ramírez también ha recordado su propia trayectoria: "A lo largo de mi vida me han echado de dos periódicos, de uno me echó el Partido Socialista, de otro me echó el PP y he fundado este tercero para que ya no me puedan echar".

Aragón puede contar con EL ESPAÑOL

La periodista Genoveva Crespo, quien también estaba en la mesa de Buenos Días Aragón, le ha preguntado por cómo ha cambiado su relación con Aragón desde la puesta en marcha de la delegación.

Ramírez ha destacado el papel de Jorge Lisbona y Antonio Ortego: "La fundación y el desarrollo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, y tanto Jorge como Antonio, han sido absolutamente decisivos. Me han servido para implicarme mucho más en la realidad y los problemas de Aragón".

También se ha referido a la regulación de los centros de datos que prepara Aragón. "Aquí está mi espada desenvainada para que la legislación sobre centros de datos que se está preparando no arruine las inversiones milmillonarias que están ya en marcha en Aragón", ha afirmado.

Por último, ha mencionado el Bicentenario de Goya de 2028: "Ya estamos en la banda calentando para prepararnos para el bicentenario de Goya en el 28".

"Aragón puede contar con EL ESPAÑOL sin duda como periodismo de cercanía y como altavoz ante el conjunto de España", ha concluido