Blackstone tiene vía libre para construir su centro de datos en Calatorao: invertirá más de 13.000 millones

QTS, la filial de centros de datos de Blackstone, tiene luz verde desde este miércoles para iniciar las obras de sus centros de datos en Calatorao (Zaragoza). Tras la aprobación definitiva del Plan de Interés General (PIGA) en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el presidente Jorge Azcón ha dado cuenta de las últimas novedades.

Según ha explicado, no hay una fecha concreta para el inicio de los trabajos, pero se espera que las primeras infraestructuras tecnológicas echen a andar en 2028 con el objetivo de finalizar todo el complejo a lo largo de 7 años. La inversión, incluyendo partes auxiliares y viales, alcanzará los 13.471 millones de euros.

Como ya se dio a conocer con la aprobación parcial del PIGA, casi 12.000 millones (11.805) de esta primera fase se dedicarán exclusivamente a la rama tecnológica. Esta parte ya consignada contempla la construcción de 8 edificios tecnológicos (5 más opcionales en la siguiente fase), una subestación eléctrica y una planta de autoconsumo.

Azcón ha detallado que el proyecto, en los parámetros actuales, tiene garantizado el acceso a la red eléctrica. Tampoco es necesario realizar cambios en la normativa de los suelos, catalogados como industriales. De este modo, será QTS la encargada de definir sus propios plazos.

La promotora espera crear 1.200 empleos durante la construcción. En la fase operativa, se mantendrán unos 200 estables, mientras que el impacto global en todo Aragón rondará los 3.400.

Respecto al proyecto inicial, Azcón ha asegurado que habrá "un 50% más de zonas verdes". Además, se ha optado por soterrar líneas eléctricas y reforzar la refrigeración sin consumo de agua, uno de los puntos más controvertidos alrededor de este tipo de proyectos.

Fruto de la tramitación, se cederán unos 800.000 metros cuadrados de dotaciones públicas y viales al Ayuntamiento de Calatorao.

"Riesgo real"

Han transcurrido casi 2 años desde la presentación en la sala de la Corona por parte de QTS y Blackstone. Superada la tramitación, Azcón ha destacado el obstáculo que puede suponer el decreto que pretende impulsar el Gobierno central incluso con vía libre para las obras.

"Está en riesgo real de que se pueda parar por parte del Gobierno de España", ha afirmado el presidente. Es lo que ha trasladado la propia QTS y otras empresas del sector, según el jefe del Ejecutivo aragonés.

"Si el decreto ve la luz en estos términos, otras muchas inversiones corren peligro", ha subrayado.

Para Azcón, sí cumple "con todas las características de sostenibilidad" de la normativa europea. "Espero que esto haga reflexionar al Gobierno", ha insistido.

Viviendas

Otro frente aparece con las exigencias del Ayuntamiento de Calatorao. Su alcalde, David Felipe, ha advertido sobre la falta de vivienda pública en la localidad para los trabajadores ante el riesgo de que estos tengan que llegar de otros puntos como Zaragoza capital.

Azcón ha tendido la mano al diálogo con el consistorio, si bien se ha remitido a los ingresos que recibirá en materia de impuestos cuando el complejo tecnológico se ponga en marcha. "El Gobierno de Aragón va a colaborar", ha indicado.

Sin embargo, ha continuado "hay que hacer cierta justicia" si los ayuntamientos cuentan con "recursos extra" gracias a los grandes proyectos. "Ninguno de los alcaldes suele poner estos problemas hasta que ya se ha decidido dónde se implantan", ha comentado.

A Azcón le ha "llamado la atención" que ahora "diga que necesita ayuda" y no antes. "Si de verdad le hubiera gustado tener respaldo, solo tendría que haber llamado", ha apostillado.