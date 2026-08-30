Los presupuestos para 2027 y la nueva Ley de Vivienda, los primeros deberes en la 'Vuelta al Cole' del Gobierno de Azcón

Con la entrada del mes de septiembre prácticamente todo el país deja atrás el parón vacacional, las persianas de muchos comercios vuelven a levantarse y se reanuda la rutina.

Será también el momento en el que la actividad política vuelva a llenar titulares y regrese la confrontación a las Cortes, en un curso que incluirá una doble cita con las urnas, las municipales de mayo del 2027 y las generales, cuando Pedro Sánchez quiera.

Después de un verano marcado por los incendios, en plena huelga de los bomberos forestales, el final de agosto vuelve a poner el reloj en marcha para el Gobierno de PP y Vox.

Azcón prepara su ‘Vuelta al Cole’ de nuevo de la mano de Vox, después de una primera intentona que apenas duró 11 meses y un adelanto electoral que le dejó otra vez en brazos de los de Abascal.

En este inicio de curso, aparece un primer hito más que clave para el futuro del curso, y de la legislatura: la aprobación de los presupuestos de 2027.

Después de dos años prorrogando las cuentas por falta de acuerdo entre ambos partidos, ahora están condenados a entenderse en unos nuevos presupuestos que recogerán los primeros puntos del acuerdo de Gobierno firmado a final de abril.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, es el encargado de tejer unas cuentas que crecerán respecto a las últimas aprobadas, la de 2024, que superaron por primera vez los 9.000 millones de euros.

Según consta en el acuerdo de Gobierno, este primer presupuesto ya deberá incluir una rebaja del IRPF, un plan de fiscalidad diferenciada contra la despoblación, o la bonificación del grupo 2 del Impuesto de Sucesiones.

Como ha ocurrido en los últimos años, también en las cuentas de 2025 que nunca llegaron a las Cortes, se espera un fuerte incremento en Sanidad, Educación y Bienestar Social, esta última ahora controlada por Vox.

Igualmente, el inicio de la actividad parlamentaria debería dar un empujón a la tramitación de la esperada Ley de Vivienda, que no pudo ser aprobada en la anterior legislatura por falta de acuerdo.

Azcón reactivó en junio esta norma con el objetivo de que estuviera aprobada en el primer trimestre de 2027, e incluye ya la denominada ‘prioridad nacional’.

En el pacto firmado entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco se avanza que se pedirán 5 años de empadronamiento en Aragón para acceder a una vivienda pública de alquiler y 10 para quienes compren una vivienda protegida.

Se espera que la tramitación sea rápida, ya que PP y Vox se han acogido a la ley del presidente para evitar un nuevo proceso de participación ciudadana, que ya se abordó en la anterior legislatura con 59 aportaciones totales y 184 parciales.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, da el pistoletazo de salida este lunes a la actividad política con una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios.

Con esta iniciativa, la presidenta de las Cortes de Aragón incorpora una nueva dinámica de trabajo y diálogo institucional que se desarrollará al inicio de cada periodo de sesiones.

La huelga de bomberos

Paralelamente, la huelga de los bomberos forestales va a ser uno de los temas candentes durante las próximas semanas.

Ambas partes se reunieron el pasado jueves en el SAMA, un encuentro que dejó avances, aunque todavía insuficientes para los sindicatos.

Entre las reivindicaciones principales está la incorporación de entre 150 y 200 efectivos más, el reconocimiento real de la categoría profesional y la mejora de medios materiales y de avituallamiento.

El consejero Bermúdez de Castro, responsable también de Interior, pidió calma a los bomberos y esperar al mes de septiembre para escuchar la oferta que preparan para mejorar sus condiciones.

Una de las cuestiones a tratar será la creación de la Agencia de Emergencias, algo que se espera avanzar a final de año y que incluirá a todos los operativos.