María Segura, dueña de un camping: "Estamos crecido en clientes con una ocupación del 95% en verano"

El verano es un sinónimo de viajar y disfrutar de las vacaciones. A lo largo de los años se han visto cambios en las formas de viajar de los aragoneses.

Más allá de los hoteles que han sido los puntos clásicos vacacionales, los apartamentos turísticos tuvieron un gran boom. Como todo evoluciona y las tendencias también cambian, los campings están viendo como se consolidan como experiencia vacacional cada vez más demandada.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2025 los 111 campings de Aragón llegaron a recibir casi medio millón -484.154- de viajeros.

Agosto se convirtió el mes de mayor afluencia con 129.218. Lo que se conoce de este 2026 son datos también positivos ya que hasta junio, inclusive, concentran ya 175.929 viajeros aún a la espera de los meses de verano.

Aunque como ya anuncian desde la Asociación de Campings y Bungalows de Aragón se trata de un año en el que va "un poquito mejor" y han tenido de media una ocupación del 95%.

"Hemos notado un repunte y la verdad es que estamos creciendo en clientes", apunta María Segura, dueña del camping de Aneto y presidenta de la citada asociación.

Entre la diferencia que señala que tienen con otras ofertas, se trata de que lo que ellos proponen es unas "vacaciones llenas de experiencias" muy ligadas a actividades de montaña por el enclave turístico tan potente que tiene la comunidad.

Camping de Aneto Camping de Aneto

No solo ello, sino que se ha consagrado como un punto de disfrute vacacional para todas las familias.

"Los campings son entornos muy seguros para los niños, ofrecemos actividades de animación, libertad para que se puedan mover", indica Segura. Una reflexión por la que cree que les "van eligiendo más".

Dentro de estos espacios vacacionales, juegan además con la oportunidad de elección entre parcelas libres para instalarse con tienda de campaña, furgonetas o caravanas, o los bungalows, casas de madera con todas las comodidades.

A pesar de que las dos opciones están "muy demandadas", la primera tras el auge de viajar en caravana tras la pandemia o los bungalows por comodidad. En los últimos años están viendo una tendencia mayor por estos últimos.

"Puedes estar casi igual que un hotel, con la ropa de cama, servicios completos de calefacción o aire acondicionado. Están muy completos y hay espacios muy buenos y de mucha calidad", valora la presidenta de la asociación.

El reto de desestacionalizar

Asimismo, los campings se han entendido como un formato vacacional destinado para los meses centrales de verano como julio y agosto.

Una tendencia que con el paso de los años han luchado por desestacionalizar y la pandemia sirvió como "punto de inflexión".

"Ahora las fechas se están ampliando bastante y ya trabajamos desde principios de junio hasta finales de septiembre a tope", explica Segura.

Así, cifra que el número de reservas se han llegado a duplicar en esos meses en comparación con antes del covid-19.

Camping de Aneto Camping de Aneto

Una desestacionalización que ha ido más allá, ya que los meses de invierno han encontrado su tirón, sobre todo, en los campings de montaña.

La demanda en estos establecimientos turísticos se concentran en la temporada de esquí y con un gran repunte para fechas señaladas como la Navidad.

"Para Nochevieja tienen una demanda impresionante por lo llamativo que puede ser ver nevar en esas fechas y el ambiente", reflexiona María.

Aunque no solo los campings de la zona del Pirineo tienen buenas cifras de ocupación.

El camping de Zaragoza es un punto de interés para los extranjeros de paso que lo "eligen muchísimo" y los de Teruel tienen también un gran reclamo.