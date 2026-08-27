Aragón planta a la ministra Rego en la sectorial de Infancia sobre Ceuta: "Sánchez solo piensa en repartir a los menas"

El Gobierno de Aragón, de PP-Vox, ha cumplido su amenaza y no ha participado en la Conferencia Sectorial convocada por la ministra Sira Rego para tratar la crisis migratoria en Ceuta.

Este encuentro entre todas las comunidades tenía como objetivo abordar el reparto de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a menores migrantes no acompañados.

Un crédito extraordinario destinado a financiar todos aquellos gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos de forma irregular a Ceuta.

Pero Vox, que tiene las competencias de Bienestar Social y Familia, se ha plantado y no ha participado en la sectorial, comunicando a la ministra su voto anticipado en contra al acuerdo del reparto de ese dinero, “y a cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros”.

Tampoco han participado los responsables de estas competencias en Extremadura y Castilla y León, las otras dos comunidades donde Vox gobierna junto al PP.

En una carta firmada por el vicepresidente primero y líder de Vox, Alejandro Nolasco, la formación exige el retorno a Marruecos de todos los inmigrantes que asaltaron el territorio nacional los días 30 y 31 de julio.

“Resulta bochornoso que el Gobierno de España esté exclusivamente pensando en cómo distribuir a los menores extranjeros que se hallan en Ceuta cuando su negligencia y su imprevisión –en el mejor de los casos– está provocando una situación de caos e inseguridad”, reza el escrito.

De hecho, Nolasco ha lamentado que el acuerdo propuesto por la ministra Rego "no mencione los gravísimos hechos de Ceuta, ni la responsabilidad del Gobierno central en asegurar la frontera, ni el ofrecimiento formal de Marruecos, país seguro según el Consejo y el Parlamento Europeo, de hacerse cargo de todos los menores”.

Ante ello, exigen al Ministerio que se garantice que “ninguna niña o adolescente, española o extranjera, vuelva a sufrir agresiones sexuales en Ceuta”, que los autores de estos hechos sean “juzgados, condenados y expulsados” a Marruecos.

Críticas de la oposición

Tras este plante, la oposición en bloque ha criticado la actitud del Gobierno de PP-Vox y les tachan de "irresponsables" por "negarse a trabajar para dar soluciones a Ceuta".

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha recordado cómo el Gobierno de España ayudó a Aragón durante los incendios, mientras ahora se niegan a acudir a los órganos de coordinación porque existe una discrepancia política.

“Imaginen por un momento que, en plena emergencia, el Gobierno central hubiera decidido no reunirse con Aragón, no atender sus peticiones o no prestar ayuda porque discrepaba políticamente del Ejecutivo de Azcón. Nos habría parecido una irresponsabilidad absoluta”, ha señalado Iglesias.

Por ello, desde el PSOE piden explicaciones directamente a Jorge Azcón, y que aclare por qué sus compañeros del Partido Popular en otras comunidades autónomas sí participan en esta Sectorial.

Igualmente, la portavoz de IU-Sumar, Marta Abengochea, acusa al Gobierno de Aragón de “boicotear los espacios donde se buscan soluciones” a la crisis de Ceuta.

"Si el Gobierno de Aragón quiere ayudar a Ceuta, lo primero que tiene que hacer es trabajar. Y trabajar significa sentarse con el resto de administraciones, estudiar los problemas, plantear propuestas y asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde", apunta Abengochea.