La Aljafería inicia su mejora con una inversión de 9 millones: se restaurará la Escalera de los Reyes Católicos

Escalera de los Reyes Católicos, en el palacio de La Aljafería Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón han dado nuevos pasos para dar impulso al plan ‘Aljafería Viva. Impulsando nuestro legado’, que aborda una modernización y mejora integral del Palacio.

Las próximas actuaciones supondrán una inversión plurianual de más de 9 millones de euros en los próximos años, en el marco de un proyecto estratégico que se desplegará durante toda la legislatura con un modelo de conservación integral, preventiva y planificada del Palacio, declarado Monumento Nacional en 1931 y Patrimonio de la Humanidad desde 2001.

Esta legislatura supone, en este sentido, un salto cualitativo en planificación, conservación e inversión sobre el patrimonio de la Aljafería.

La institución ha subrayado en repetidas ocasiones que las Cortes son depositarias temporales de este bien histórico y que su responsabilidad es custodiarlo, mantenerlo y mejorarlo para entregarlo en mejores condiciones a la ciudadanía del futuro.

Estos expedientes, incorporados a la Mesa convocada por la Presidencia para su consideración y aprobación, materializan ese compromiso mediante decisiones concretas de inversión y planificación a varios años vista.

Restauración de la Escalera de los Reyes Católicos

La primera actuación sería la restauración completa de la Escalera de los Reyes Católicos, también conocida como Escalera Real. Se busca garantizar su estabilidad estructural, la coherencia estética y la funcionalidad del espacio, preservando los acabados históricos y adaptándolo a las exigencias de uso y seguridad actuales.

Con un presupuesto de unos 200.000 euros, las obras tendrán una duración de tres meses, con cargo a los presupuestos de las Cortes de 2026 y 2027.

El proyecto, redactado por los arquitectos Javier Corzán Serrano, David Cerezo Zanuel y Javier Hernando Labella, en representación de GEN Territorio, S.L., fue aprobado el 30 de julio de 2026.

Al afectar a un Bien de Interés Cultural, se exige a las empresas licitadoras la adscripción de medios personales especializados en restauración de BIC, con experiencia acreditada de al menos cinco años en intervenciones de características similares.

Proyecto de climatización y electricidad

Igualmente, se abordará la renovación y mejora de las instalaciones de climatización y de electricidad del Palacio.

El proyecto define las actuaciones necesarias para modernizar las instalaciones, mejorando su fiabilidad, eficiencia energética, funcionalidad, mantenibilidad y adaptación a la normativa vigente, respetando las singularidades arquitectónicas y patrimoniales del Palacio.

La planificación se estructura en un programa de ocho fases distribuidas en cuatro anualidades, con una duración orientativa de seis meses por fase, de modo que, mientras una fase se ejecuta, pueda prepararse la siguiente.

La previsión económica de las actuaciones alcanza un presupuesto global de 8,7 millones de euros, con un presupuesto de ejecución material de 6.082.751,61 euros, distribuido entre las ocho fases.

El proyecto cuenta con un informe de compatibilidad patrimonial favorable que concluye que la intervención resulta compatible con la conservación del inmueble como Bien de Interés Cultural, al aplicar de forma consistente los principios de mínima intervención, reversibilidad, compatibilidad material y respeto a los valores históricos y constructivos del edificio.

Un compromiso con el patrimonio y con el futuro

Las dos actuaciones aprobadas hoy por la Mesa se suman a las primeras intervenciones ya en marcha dentro de ‘Aljafería Viva’, como la reurbanización parcial del Patio de las Cortes, la rehabilitación de la Torre del Trovador, la restauración de yeserías y carpinterías de madera o la reforma integral de los aseos de uso público.

El conjunto consolida una política continuada de cuidado, anticipación y mantenimiento para garantizar que La Aljafería llegue en las mejores condiciones posibles a las próximas generaciones.

La institución ha remarcado que La Aljafería no es solo un edificio histórico, sino la casa de la democracia aragonesa. En esa línea, ‘Aljafería Viva’ se plantea como una actuación para adecuar el Palacio a las necesidades presentes sin perder su valor histórico y para proyectarlo al futuro como legado compartido de Aragón.

Los próximos hitos del plan se irán comunicando a medida que avancen los correspondientes trámites administrativos y procedimientos de licitación.