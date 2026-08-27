Abre un nuevo negocio en pleno centro de Zaragoza: "Es el primer club de Aragón dedicado al entrenamiento Hyrox"

Pulso Club ha abierto sus puertas en Zaragoza como el primer club de Aragón dedicado íntegramente al entrenamiento Hyrox, una modalidad en auge que combina carrera y trabajo funcional.

El nuevo espacio, situado en C. de José María Lacarra de Miguel, Zaragoza, dispone de más de 100 metros cuadrados destinados al entrenamiento.

Su propuesta se articula alrededor de una única metodología, desde la programación y la estructura de las sesiones hasta el seguimiento de la evolución de las personas que forman parte del club.

Aunque diferentes gimnasios y boxes de Aragón ya ofrecen entrenamientos específicos de HYROX, Pulso sitúa esta disciplina como eje de toda su actividad.

El proyecto parte de una premisa: el entrenamiento orientado al rendimiento no tiene por qué estar limitado a deportistas profesionales.

"Queríamos crear el lugar en el que a nosotros nos habría gustado entrenar: un espacio donde poder exigirte y mejorar de verdad, pero entendiendo que la mayoría tenemos trabajo, familia y una vida fuera del deporte. No necesitas ser un atleta profesional para querer entrenar con un método y tener objetivos”, explica Aitor Portilla, cofundador de Pulso.

¿Cómo es un entrenamiento de Hyrox?

Este deporte plantea un formato estandarizado que combina ocho kilómetros de carrera, repartidos en tramos de un kilómetro, con ocho estaciones de trabajo funcional.

Esta estructura permite trabajar capacidades como la resistencia, la fuerza y la eficiencia en carrera, al tiempo que facilita medir la evolución de quienes entrenan.

Entrenamiento HYROX Pulso Club.

Las sesiones siguen una estructura definida, con tiempos, contenidos y objetivos concretos. La intensidad y las cargas se ajustan al nivel y al momento de cada persona.

De este modo, una misma sesión puede reunir a deportistas que preparan una competición y a personas que están dando sus primeros pasos en el entrenamiento híbrido.

"Hyrox puede parecer muy exigente cuando lo ves desde fuera, pero eso no significa que tengas que llegar en forma para empezar. El entrenamiento se adapta", señala Portilla.

El objetivo es que cada persona pueda identificar su punto de partida, entrenar con criterio y comprobar cómo evoluciona con el paso del tiempo.

"Para nosotros, entrenar duro y entrenar bien no son necesariamente lo mismo. Queremos que la gente se esfuerce, por supuesto, pero con sentido. No buscamos que alguien termine destrozado cada día; buscamos que dentro de seis meses pueda mirar atrás y ver todo lo que ha mejorado", añade Portilla.

La comunidad también ocupa un lugar central en el concepto de Pulso.

El espacio pretende convertirse en un punto de encuentro en el que compartir entrenamientos, objetivos y evolución con otras personas.

La propuesta está pensada tanto para quienes quieren preparar su primera competición Hyrox como para deportistas con experiencia y personas que buscan una forma de entrenamiento más estructurada y medible.