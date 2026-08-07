Cierran las pasarelas de Montfalcó por un desprendimiento de rocas: "Lo prioritario es conocer los daños"

Las pasarelas de Montfalcó, ubicadas en la provincia de Huesca, quedan cerradas al público desde este viernes.

La culpable ha sido la fuerte tormenta que descargó este jueves 6 de agosto, provocando importantes daños en la infraestructura de las mismas.

El temporal ocasionó desprendimientos de tierra y roca que afectaron al recorrido, lo que ha obligado a clausurar este conocido punto turístico que cada año es visitado por más de 20.000 personas.

La Comarca de La Ribagorza, responsable de su mantenimiento, ha solicitado a PRAMES el envío de técnicos para evaluar el estado de la infraestructura y determinar el alcance de los desperfectos.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, conoció la situación a través del presidente de la Comarca de La Ribagorza, Roque Vicente.

Tras conocer los daños, Claver ha señalado que “estamos ante un problema que afecta no solo a La Ribagorza, sino al conjunto de la provincia, porque las pasarelas de Montfalcó se han convertido en uno de nuestros grandes atractivos turísticos y generan cada año un importante flujo de visitantes hacia este territorio”.

El presidente de la DPH, que visitó recientemente el refugio de Montfalcó, ha subrayado que “lo prioritario en estos momentos es conocer con precisión el alcance de los daños y ayudar para que la reapertura se produzca cuanto antes con todas las condiciones de seguridad”.

Asimismo, ha asegurado que “la Diputación va a estar al lado de la Comarca de La Ribagorza y de Viacamp y Litera para colaborar en todo aquello que sea necesario y conseguir que este importante recurso turístico pueda volver a estar operativo cuanto antes”.

Por su parte, la Comarca de La Ribagorza ha informado a través de sus redes sociales que las pasarelas permanecerán cerradas al público desde este momento y hasta nuevo aviso.

Además, la comarca también pide a senderistas, visitantes y empresas de turismo activo que respeten la señalización instalada y eviten desplazarse hasta la zona mientras permanezca vigente el cierre.