Locura por conseguir unas gafas para ver el eclipse en Zaragoza: "Están agotadísimas y la gente no para de venir a por más"

Si entras a una óptica estos días, enseguida te encuentras con una negativa. Esto se debe a que los trabajadores no paran de recibir a gente con la misma pregunta: "¿Tienes gafas para ver el eclipse?"

Lamentablemente, muchas de estas tiendas ya no pueden dar respuesta a una demanda que no para de crecer según se va acercando el 12 de agosto.

Desde este lunes, Óptica Liince está sin existencias en lo que se refiere a las gafas homologadas para la observación del eclipse: "No nos queda nada y no tenemos previsión de recibir más", cuenta una trabajadora del comercio.

Este lunes recibieron el último envío con 70 gafas "y se vendieron esa misma mañana". A pesar de que informan que ya no les quedan, desde el local ubicado en la calle de María José Lacarra de Miguel en Zaragoza confiesan que su óptica es un ir y venir de gente preguntando.

"No para de entrar gente intentando conseguir unas y hasta el 12 creemos que esto irá a más", señala.

Desde Óptica Liince ya advirtieron hace dos meses a este diario que ya se encontraban "sorprendidos" por el afán de hacerse con una de ellas a coste de dos euros.

En un reportaje anterior, un trabajador de la óptica ya informó que se iban agotando según iban reponiendo, una tónica que se ha mantenido hasta el último momento.

Lo mismo ocurre con la gran cadena de General Óptica. Este establecimiento reforzó el stock de estas gafas en las 180 tiendas que tiene en territorio nacional con especial hincapié en las zonas centrales del eclipse como Zaragoza.

A precio de tres euros para los que no tienen ficha como clientes y gratis para aquellos que sí, desde la tienda que tienen en Gran Casa señalan que están "agotadas".

"Les tenemos que decir que no tenemos pero la gente sigue entrando preguntando por ellas", indican desde el establecimiento.

Lo mismo ocurre en la sede de la ONCE en Zaragoza. Desde la entidad entregaban de forma gratuita gafas a quien acudiera al centro. Esta misma semana acudieron un par de interesados que, sin haber aún preguntado por ellas, ya se encontraron con la negativa.

"Nada más entrar por la puerta nos dijeron que si veníamos por gafas no les quedaba ninguna", cuentan.

Otras se han acogido a las ofertas y ponen a la venta un 2x1 en este producto lo que está ocasionado que "venga mucha gente".

El furor por conseguir unas va a más ya que se está viendo que se están poniendo a la venta en supermercados. Al convertirse, al parecer, en un producto tan deseado, en algunos de ellos las están protegiendo como bienes de auténtico lujo.

Por ejemplo en el supermercado Carrefour del barrio del Actur han estado selladas con cajas de plástico protectoras con candado para evitar su robo. Aunque si acudías este miércoles a por ellas los estantes ya estaban vacíos.

Desde el Gobierno de Aragón se está haciendo una campaña de distribución especial en la que llegaron 102.000 gafas a los centros educativos y se distribuyeron 60.000 a las oficinas de turismo de Aragón. Además de 2.500 entre los centros y servicios del IASS para personas mayores o con discapacidad.

Aquellos que acudan a los puntos de observación oficial organizados por el Ejecutivo aragonés se les hará entrega de unas gafas homologadas.

De igual forma, además de utilizarlas en el momento del eclipse, las gafas deben estar debidamente homologadas con EN ISO 12312-2 y con marcado CE. A su vez deben de estar en perfecto estado, evitando que estén rayadas o presenten algún agujero.