Alerta por los 24 casos de viruela del mono en tres meses en Aragón: "Ya son bastantes y no hay apenas información"

La viruela del mono sigue presente en Aragón. Al finalizar el mes de junio, la comunidad llegó a haber registrado 13 casos de esta enfermedad contagiosa. Unas cifras que se fueron dando a cuenta gotas desde que comenzaron a conocerse casos a inicio del mes de mayo.

Un mes después Aragón, se encuentra en una situación en la que los casos de esta enfermedad zoonotrópica viral están en escalada al aumentar en once nuevos en este último mes.

Según el boletín epidemiológico, desde la semana 27 (comprende desde 29/06 al 5/07) hasta la semana 30 (20/07 al 26/07) se han notificado estos últimos llegando alcanzar una cuantía de 24 casos registrados en apenas tres meses, 23 de ellos en Zaragoza.

Desde que se comenzaron a darse estos episodios en este periodo de tiempo, solo se han tenido registros de tres semanas sin tener constancia de contagios, que son aquellas que comprenden del 18 de mayo al 24 del mismo mes, del 22 de junio al 28 y, por último esta última del 20 de julio al 26.

No se tratan de números como los del año 2022 cuando tuvo lugar la emergencia sanitaria mundial al decretarse un gran brote con incidencia internacional y en el que Aragón llegó a sumar 77 casos de viruela del mono. Sin embargo, los expertos comienzan a señalar que son "bastantes".

"Me sorprenden los datos, pero si es cierto que la enfermedad en España no se había erradicado. Tuvimos un pico alto cuando aparecieron bastantes casos en 2022 y después se redujo bastante, pero todos los años aparecían algunos", señala Juan José Badiola, catedrático del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

El único año que Aragón desde entonces ha vivido un "silencio epidemiológico" fue en 2024 cuando no llegó a concentrar ningún caso y ya en 2025 ya se tuvo registro de 7.

Ante este repunte que vive la Comunidad, Badiola no puede hablar de un origen concreto "ante falta de información" así que incide que puede deberse tanto a un brote, a varios o que alguien no está bien curado y está contagiando de forma directa.

"Hay que actuar sobre esas personas y con el tratamiento que se dé debidamente se pueden curar, pero si hay una persona que no se trata o está propagando la enfermedad, seguirá habiendo casos aunque sean limitados", incide.

Aún así señala que se trata de una enfermedad que "no es muy preocupante" si que subraya que si que es "muy contagiosa" al ser fácilmente transmisible a través ya sea de contacto directo, no tener cubiertas las pústulas (heridas) o por utilizar toallas o sábanas de alguien contagiado.

Por lo que lo más recomendable es mantener contacto cero durante las semanas que dure la enfermedad, lavar a altas temperaturas la ropa infectada y vacunarse.

Síntomas

Según establece la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono provoca fiebre, sarpullidos con apariencia de granos o ampollas e inflamación de los ganglios linfáticos. Los síntomas suelen aparecer una semana después de la exposición, aunque pueden tardar entre 1 y 21 días en manifestarse.

La evolución de la enfermedad comienza con una fase febril de 1 a 3 días caracterizada por síntomas como dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, dolor de espalda, dolores musculares y fatiga intensa.

Más allá de ello, continúa con una segunda fase que afecta con una erupción cutánea, que dura de 2 a 4 semanas. Las lesiones evolucionan desde máculas (lesiones planas) a pápulas (lesiones firmes, elevadas y dolorosas), vesículas (llenas de líquido claro), pústulas (llenas de pus) y, finalmente, a costras. Estas lesiones pueden dejar cicatrices.