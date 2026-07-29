Ya es oficial: el Instituto Aragonés del Agua cambia de manos con el cese de Luis Estaún García

El Gobierno de Aragón sigue tomando forma. Este miércoles se ha aprobado en Consejo de Gobierno los nuevos nombramientos y ceses que completan el organigrama de las consejerías a pocos días de cumplir tres meses de la formación del Gobierno formado entre PP y Vox.

Entre los más sonados es el cese del director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún García. El dirigente era de los pocos resquicios que quedaban del PAR en la formación de Gobierno y en esta nueva etapa de Jorge Azcón en el Pignatelli, el departamento de Medio Ambiente y Turismo ahora liderado por Vox lo cesa de su trabajo.

Desde este miércoles se ha nombrado como sucesora de la dirección del IAA a Eva María Sierra Vinagre, quien recientemente había sido nombrada jefa de Área de Planificación y Digitalización, en el Instituto Aragonés del Agua.

A estos cambios de titularidad también se suman ceses en el departamento de Alejandro Nolasco. El vicepresidente y líder de Desregulación, Bienestar Social y Familia cambia de manos la dirección general de Ayudas Sociales.

Así, se cesa a María Luisa Rada Pumariño y la dirección general pasará a estar a manos de Francisco de Asís González Campo. Además nombra a Patricia Rodríguez Iglesias como directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud.

En los movimientos de Vox al entrar al Gobierno, el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Arancha Simón se ha producido el cese de Amparo Cuéllar como directora general de Innovación y Promoción Alimentaria.

Más nombramientos

En cuestión del departamento de Economía, Competitividad y Empleo que dirige Eva Valle ha nombrado como director gerente del Instituto Aragonés de Empleo a Agustín García Inda.

Y en el departamento de Sanidad también se han producido cambios. Joaquín Velilla que hasta el momento era director general de Salud Digital e Infraestructuras pasa a ser director general de Planificación y Docencia.

Ramón Boria asume ahora la dirección general de Inspección y Política Sanitaria tras pasar por la dirección de Asistencia Sanitaria y Planificación.

Por último, se produce el cese de Manuel Corbera como director general de Salud Mental y se nombra a César Cano como director general de Salud Digital.