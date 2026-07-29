La Justicia de Aragón abre expediente de oficio por la supresión de la 'paga semanal' a menores migrantes

La supresión de las 'propinas' a menores extranjeros por parte de Vox está trayendo reacciones de distintas instituciones. La primera fue la ministra Sira Rego que anunció que iba a llevar a la Fiscalía la decisión de Vox y ahora es la Justicia de Aragón la que toma parte en el polémico asunto.

Concepción Gimeno ha anunciado a través de un comunicado que va a iniciar un expediente de oficio "a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la posible supresión de las asignaciones económicas periódicas que venían percibiendo algunos menores objeto de tutela por la Administración".

"La institución ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de obtener la información oportuna sobre la medida y, en su caso, sobre su fundamento y su ámbito de aplicación", señalan en el escrito.

El anuncio de esta nueva medida tomada por el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y titular del departamento de Desregulación y Bienestar Social y Familia se dio este lunes.

El vicepresidente defendió que los 17 euros de paga semanales que se entregan a cada menor supone un coste anual de 180.000 euros y con la abolición de ella pretenden evitar un gasto que históricamente "se ha venido pagando con cargo al presupuesto" de la Comunidad.

Una medida que ha sido reprobada por parte de la ministra Sira Rego que indicó a las pocas horas del anuncio que el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego había remitido un oficio a la Fiscalía de Menores para alertar sobre la decisión de Vox.

Además, tachó de "repugnante" la decisión tomada por el vicepresidente, Alejandro Nolasco.

Petición de Alegría

La reacción por parte de la Justicia de Aragón se da pocas horas después de que Pilar Alegría registrara este miércoles un escrito en el que pedía su intervención para que el Gobierno de Azcón explique qué informes sustentan la retirada de la ayuda a los menores extranjeros.

Alegría ha calificado esta medida de "nueva política xenófoba y segregadora" del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón al que ha pedido responsabilidades: "Aquí no vale decir que esto no va con él. Jorge Azcón es el presidente de Aragón y el máximo responsable de las políticas que adopta el Gobierno", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha argumentado que "los menores no acompañados son hijos del Gobierno de Aragón" y ha criticado que el Gobierno PP-Vox "cuela por la puerta de atrás decisiones como la privatización del Bachillerato o el incremento de un 14% el módulo de la vivienda protegida mientras desvía la atención con debates emocionales como el de los menores tutelados, que sean extranjeros".

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar políticas "absolutamente racistas y discriminatorias" y ha advertido de que este tipo de decisiones "empiezan a ser una constante" durante la legislatura.

Alegría también ha defendido que la asignación económica, cuya retirada ha anunciado el Gobierno de Aragón no se concede de forma automática, sino que responde a criterios establecidos por los profesionales que trabajan en los centros de protección de menores.