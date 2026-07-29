La Agencia de Salud Pública, nuevo "motor de talento e innovación" para Aragón: "Va a tener un impacto claro"

Aragón gana. Palabras textuales del presidente de Aragón, Jorge Azcón, ante el gran anuncio de que Zaragoza se convierte en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Una victoria frente a otras siete ciudades que ha caído como agua de mayo en el sector científico y sanitario de la comunidad.

La agencia de nueva creación da un paso más allá en aspectos de la Salud Pública y dará respuesta a emergencias sanitarias, como además se tratará de prevención y vigilancia epidemiológica. De esta forma, Zaragoza se posiciona, como dicen profesionales del sector, en "un nicho de desarrollo científico-médico".

Un proyecto que se presentó como sede en el Pabellón de Aragón de la Expo y que se presentó de la mano del en ese momento consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. El actual diputado por el PP en las Cortes de Aragón señala tras conocer la noticia lo "verdaderamente ilusionado y contento" que se encuentra ante tal asignación.

"Estamos de enhorabuena porque ha sido un excelente trabajo con un muy buen equipo y con un resultado magnífico", manifiesta a EL ESPAÑOL. De esta forma, reivindica que la elección de Zaragoza supone poner a la ciudad "en el centro del ámbito sanitario".

La redacción de la propuesta que luchó contra grandes ciudades como Barcelona o Granada estuvo a manos de Bancalero por lo que resalta el "modelo innovador" que proponen desde la capital aragonesa. Un factor que indica que es "por lo que se ha ganado".

Según explica, la Agencia Estatal de Salud Pública va a ser híbrida entre Zaragoza y Madrid para que altos cargos de decisiones eviten numerosos desplazamientos y se tenga un puente directo con el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, la propuesta también impulsa el ecosistema de investigación y científico para una mayor sinergia entre la Universidad, los profesionales sanitarios, el Servicio Aragonés de Salud, la Dirección General de Salud Pública y los colegios profesionales.

Punto de coordinación central

Ante esta selección, el sector sanitario ha celebrado la elección "por fin" de una sede para el desarrollo de la agencia. Así, la opción de Zaragoza ha sido aplaudida por Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y farmacéutico comunitario en Maella.

"Zaragoza es una muy buena elección porque permite esa labor de red sobre el territorio como una red de redes que puedan coordinar y colaborar distintos niveles administrativos y territoriales", valora Satue.

A lo que también opina que la localización de la ciudad es un punto a favor ante la facilidad de llegar. "Desde Sespas siempre defendíamos que era importante sacar las instituciones también de Madrid y la agencia, precisamente, que es de coordinación. Además, Zaragoza va a cumplir ese papel de acogida e integración", incide.

Más allá de lo que puede aportar la capital a la institución, esta es una atracción a favor de la ciudad.

"Tener una agencia con el nivel de talento que tiene, con el nivel de inversión que necesita y con el nivel, sobre todo, de implicación institucional, de políticas públicas nacionales e internacionales va a suponer un impacto claro y evidente en la ciudad", reafirma.

A nivel científico la creación de este nuevo proyecto supone un avance en salud pública y poder tener un centro de coordinación y prevención para los retos que se presentan en materia como las amenazas microbiológicas, retos climáticos, sociales o psicológicos.

"Hay que generar planes de prevención, de contención y de minimización de riesgos y luego también de reparación de daños que entendemos que la agencia tiene muchas cartas que jugar", incide.

Atracción de talento

Para llevar todo a cabo, los profesionales que la conformarán serán claves para el buen desarrollo de la misma. En un inicio se ha anunciado que comenzará a funcionar con 60 trabajadores que llegarán a los 300 cuando esté completamente en marcha.

Y para que funcione, Satué habla que se va a tener que nutrir "de los mejores" no solo del ámbito sanitario como médicos, farmacéuticos, enfermeras o veterinarios, sino que la sanidad pública es "multidisciplinar" por lo que se necesita de profesionales de ramas de la abogacía, economistas, sociólogos o informáticos, entre otros.

Un factor que desde el Colegio de Médicos de Zaragoza valoran en positivo ya que, a su juicio, "favorece la atracción y retención de talento". "Consideramos que esto puede frenar la fuga de talento científico en la región, e incentivar la creación de plazas de formación especializada y proyectos de I+D+i biomédica", valora Javier García Tirado, presidente de COMZ.

Su lugar en esta agencia también la reivindican desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza, que señala haber participado "de forma activa en el grupo de trabajo asignado para dar, desde el ámbito de nuestra profesión, todo nuestro conocimiento y saber para justificar el porqué nuestra ciudad y tierra merecía esta Institución".

"Ojalá la voz de las enfermeras se escuche bien fuerte en la nueva Agencia", inciden.

Compromiso institucional

A pesar de que las tres grandes entidades aplauden la llegada a Zaragoza de la Agencia Estatal de Salud Pública miran con recelo los plazos y los cumplimientos políticos.

El farmacólogo y expresidente de Sespas valora que lo bueno sería que estuviese en marcha para finales de 2027. Sin embargo, señala que lo "más importante" es que las reglas de funcionamiento "estén claras desde el principio".

Por parte del Colegio de Médicos de Zaragoza manifiestan que su "principal temor" es que la implantación efectiva se demore por trámites burocráticos o presupuestarios: "El reto es exigir que el traspaso venga acompañado desde el primer día de dotación económica real, y autonomía funcional", concluye.