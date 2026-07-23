Récord histórico en Teruel: la ciudad vive su noche más cálida desde que hay registros con unos tropicales 21,9 grados

Ni siquiera el triángulo del frío se libra del calor. Teruel ha registrado su noche más cálida de la historia con unos tropicales 21,9 grados.

Fue la madrugada de este miércoles, una marca que no se había alcanzado en los 40 años que abarca la serie histórica, que comienza en 1986.

El registro a batir, recuerdan desde Meteo Aragón (@meteo_aragon), eran los 21,3 grados del 31 de 2023.

Ni el triangulo del frío se libra del calor, la ciudad de Teruel ha vivido esta pasada madrugada su noche más calurosa desde que hay registros... Con una temperatura mínima de 21.9ºC, ha batido su récord de mínima más alta 😱 pic.twitter.com/qde7Qq7sgo — Meteo Aragón (@meteo_aragon) July 22, 2026

El antiguo récord se ha superado en nada menos que en seis décimas en la que está siendo la tercera ola de calor de un verano que no está dando tregua a la Comunidad.

Aunque en las últimas horas ninguna ciudad se ha colado en el top nacional de máximas más altas, tanto Alhama de Aragón, en la provincia de Zaragoza, como la propia ciudad de Teruel superaron los 40 grados este miércoles con 41 y 40,7, respectivamente.

Este viernes, puntos como Zaragoza capital podrían volver a colocarse en los 42 grados, mientras que en Huesca se podría llegar a los 38 y en Teruel, a los 39.

Con las mínimas no hay mejores noticias en el más corto plazo. El termómetro no bajará de los 23 grados en Zaragoza y Huesca y los 19 en Teruel.

No se prevé, por tanto, que esos 21,9 grados de Teruel capital puedan volver a rebasarse en las próximas horas.

Las buenas noticias llegarán el fin de semana. La entrada de aire del norte pondrá punto y final a este episodio de altas temperaturas.

Así, las máximas bajarán hasta los 30 grados en Zaragoza, con noches que dejarán de ser tropicales por primera vez en muchos días y se quedarán en los 19 grados.

Algo parecido ocurrirá en Huesca, con valores que se moverán entre los 38 y los 22 grados. Más apacibles serán las temperaturas en Teruel, con una horquilla de 11 a 31.

En Huesca, el termómetro caerá hasta los 29 de día y los 16 de noche y en Teruel, a los 31 y los 11, respectivamente.

El problema vendrá a principios de la próxima semana, cuando volverán a alcanzarse los 41 grados en Zaragoza capital de cara al miércoles. A partir de ese día, las mínimas amenazan con no volver a bajar de los 20 grados.