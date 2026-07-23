El incendio de Plan continúa activo pero "sin avance" y el de Ejulve se da ya por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas

El incendio de Plan, el que más preocupa en estos momentos en Aragón, continúa "activo pero sin avance", según el último parte del Gobierno de Aragón.

Con la dificilísima orografía en contra, los esfuerzos se centran en consolidar el perímetro y evitar que las llamas vuelvan a reactivarse. Durante la jornada de hoy se va a seguir trabajando por aire y tierra.

Se hará con un amplio dispositivo del operativo INFOAR integrado por las brigadas helitransportadas de Boltaña, Peñalba y Bailo, cada una con su helicóptero, además de seis brigadas terrestres, tres autobombas y el director técnico de extinción.

A estos medios se suman efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con dos helicópteros ligeros y un helicóptero medio, así como un helicóptero medio desplazado por la Junta de Andalucía y otro helicóptero contratado para reforzar las labores de extinción.

De acuerdo con el Ejecutivo aragonés, los esfuerzos de estos últimos días han resultado exitosos. "Gracias a ello se ha conseguido establecer unas líneas de control para contener el perímetro, lo que, dada la complejidad del siniestro, constituye un avance considerable", explican.

En estos momentos, los ataques se centran en dos zonas. En la parte baja del barranco que sube al ibón se sitúan cuatro brigadas terrestres y 3 autobombas y se están realizando trabajos con tendidos de manguera y herramienta manual.

En la parte alta se encuentran las brigadas helitransportadas trabajando sobre el terreno con el apoyo de los medios aéreos.

El propio Gobierno aragonés recuerda que el incendio presenta dos grandes dificultades al margen de la propia complejidad del terreno: el riesgo de caída de elementos rodantes (con la peligrosidad que eso supone para el operativo) y la posibilidad de que estos caigan en zonas verdes, lo que supondría la activación de pequeños focos. Además, tiene mucho potencial de retorno con zonas todavía sin quemar dentro del propio perímetro.

Pese a todo, la situación es buena y más favorable que en días anteriores.

Mientras, el incendio de Ejulve (Teruel) ha quedado ya estabilizado tras arrasar unas 1.400 hectáreas. Se confirma así su evolución favorable, aunque los trabajos sobre el terreno continúan para evitar posibles reproducciones.

Las llamas se pudieron dar por estabilizadas a las 21.30 de este miércoles después de que la evolución del fuego permitiera reducir el nivel de riesgo.

En estos momentos, los trabajos se centran ahora en enfriar los puntos calientes y vigilar posibles reproducciones dentro del perímetro afectado.

A ello se van a dedicar cuatro brigadas terrestres, cinco autobombas y un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN), además de una nodriza aportada por la Diputación Provincial de Zaragoza para apoyar las tareas de extinción.

También evoluciona favorablemente el incendio declarado en Orés, el peor de cuantos se han declarado este verano en Aragón.

De acuerdo con la DGA, permanece controlado desde las 19.20 del martes. En este caso, las labores se limitan al enfriamiento de puntos calientes y a la vigilancia para evitar rebrotes, con un dispositivo formado por dos brigadas terrestres, dos autobombas y un APN.