Declarado un nuevo incendio en La Cerollera (Teruel): cortada la TE-53 y activados aviones y helicópteros del MITECO

Incendio de La Cerollera, en Teruel. Gobierno de Aragón

Nuevo incendio forestal en Aragón. Esta vez, en La Cerollera, en la provincia de Teruel.

El fuego se ha declarado a las 17.05 en la comarca del Bajo Aragón, sin que por el momento se conozca el número de hectáreas arrasadas.

En el entorno se aprecia una gran columna de humo visible a kilómetros a la redonda que da cuenta del tamaño del incendio.

Por el momento se ha tenido que cortar la carretera TE-53 desde el km 0 (La Cañada de Verich) al kilómetro 4 ya en el término municipal de La Cerollera.

El Gobierno de Aragón ha desplegado cinco brigadas helitransportadas procedentes de Teruel, Ejea, Brea, Calamocha y Alcorisa, apoyadas por cinco helicópteros, dos medios y tres ligeros.

Sobre el terreno también intervienen cinco brigadas terrestres, seis autobombas y un bulldozer para la apertura y consolidación de líneas de defensa.

También se ha activado ya un Puesto de Mando Avanzado Ligero.

A este dispositivo se suman los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha enviado una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con sus dos helicópteros, un avión de coordinación y observación (ACO), dos aviones de carga en tierra (TANGO) y un avión anfibio tipo ALFA para reforzar las descargas de agua desde el aire.

El operativo cuenta, además, con la colaboración de otras comunidades vecinas. La Generalitat de Cataluña ha desplazado un helicóptero bombardero, mientras que la Generalitat Valenciana participa con una brigada helitransportada.

Asimismo, efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) trabajan junto al resto de medios en las tareas de extinción y protección de las zonas afectadas.

Los otros focos

Entre tanto, los efectivos siguen trabajando en el incendio de Plan.

"Sigue activo, aunque la situación es mejor que la que teníamos en las últimas 24 horas", confirmaba Francho Aso, director de extinción, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El Gobierno aragonés sigue pidiendo prudencia dada la complicada orografía del terreno y las condiciones meteorológicas. "Nos preocupa especialmente el barranco que sube al Ibón, aunque lo tenemos ya bastante trabajado con nuestro personal terrestre", admitía.

Algo parecido ocurre con la zona noreste, la más alta, donde es imposible acceder con medios terrestres. "Actualmente tenemos trabajando seis cuadrillas terrestres y otras tres helitransportadas junto con ocho aeronaves", explicaba Aso.