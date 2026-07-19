Aragón empieza a ver la luz con el incendio de Orés: logra contener su avance con 16.000 hectáreas arrasadas

Uno de los efectivos, en el incendio de Orés. Gobierno de Aragón

Aragón empieza a ver la luz con el incendio de Orés, que ya ha arrasado alrededor de 16.000 hectáreas. El amplio operativo desplegado sobre el terreno ha podido evitar esta noche que aumente la superficie afectada y durante este domingo va a avanzar en la consolidación del perímetro.

El fuego, cuentan desde el Gobierno de Aragón, continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil.

Todavía no se considera estabilizado y los trabajos continuarán durante toda la jornada para consolidar el perímetro y prevenir posibles reproducciones.

Dentro de la zona afectada sigue habiendo vegetación que no se ha llegado a quemar y que podría generar reproducciones. Aunque se encuentran en el interior de la superficie afectada, el operativo mantiene una vigilancia constante ante la posibilidad de nuevos conatos.

Por ello, la Unidad Pegaso de la Guardia Civil está rastreando puntos calientes, especialmente en el sector 6, considerado prioritario para impedir posibles reproducciones o saltos del perímetro que pudieran avanzar hacia la Sierra de Santo Domingo, de alto valor ambiental.

También se han retomado las maniobras de perimetración de una lengua del incendio en el sector 1.

El grueso de los medios se ha concentrado en el sector 6 para prevenir reproducciones y posibles saltos del fuego. En esta zona trabajan tres bulldozer con el objetivo de reforzar y cerrar el perímetro. Otro bulldozer está desplegado en el sector 5 y una máquina de la Unidad Militar de Emergencias trabaja en el sector 3.

La dirección técnica mantiene especial vigilancia sobre las zonas del monte del Frajal, La Carbonera y la Sierra de Santo Domingo, por el riesgo que supondría una eventual progresión del incendio hacia estos espacios.

En el sector 5, donde permanecen desplegados medios de Navarra, la noche ha transcurrido con tranquilidad y únicamente se han detectado pequeños puntos humeantes.

Durante la jornada está previsto un operativo de alrededor de 460 efectivos, con medios del Gobierno de Aragón, INFOAR, Unidad Militar de Emergencias, MITECO, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, Protección Civil y recursos desplazados desde Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, entre otros organismos.

La UME mantiene, además, las secciones desplegadas en las posiciones asignadas, aunque durante la jornada se producirán relevos de personal, con la incorporación de un subgrupo procedente de Valencia y el regreso de otros efectivos a Madrid.

Desalojados y cortes de carretera

Los cerca de 1.000 vecinos evacuados siguen fuera de sus casas sin tener todavía fecha de regreso.

Mientras, las cinco carreteras afectadas siguen cortadas, aunque próximamente comenzarán las inspecciones para conocer su estado y valorar las condiciones necesarias para su reapertura.

Permanecen cerradas la A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel, entre los puntos kilométricos 74 y 34; la ZP-1301, entre Uncastillo y Biota, entre los puntos kilométricos 6 y 22; la ZP-1303, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; y la ZP-1403, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16.

Previsión meteorológica

En las próximas horas predominará el viento de componente sur y sureste, que irá rolando progresivamente a suroeste. Las intensidades serán, en general, inferiores a las registradas durante los días anteriores y no se espera que las rachas superen los 30 kilómetros por hora.

Las mayores intensidades se prevén hasta las 14.00. Durante la tarde predominará el viento de suroeste y, alrededor de las 21.00, se producirá una entrada de viento norte que podría prolongarse durante aproximadamente tres horas, antes de volver a un viento flojo de componente sureste.

La humedad relativa ha registrado una buena recuperación nocturna, con valores de entre el 70% y el 80%, aunque durante las horas centrales del día podría descender hasta el entorno del 15% al 20%.

Por su parte, las temperaturas se situarán entre los 35 y los 37 grados. Aunque no se prevé alcanzar los 40 ºC, los valores continuarán aumentando durante los próximos días y podrían llegar a los 38 ºC en la que será la tercera ola de calor del verano.

La previsión no descarta la formación de pirocúmulos, por lo que se mantendrá un seguimiento continuo de la evolución atmosférica y de su posible influencia sobre el comportamiento del incendio.

Los otros incendios

El incendio de Plan, en la provincia de Huesca, continúa activo. Durante la mañana se ha observado una zona humeante producida por la caída de material incandescente, sobre la que están actuando cuatro helicópteros.

La orografía dificulta considerablemente el trabajo por tierra, por lo que la estrategia se centra en mantener la continuidad de las descargas de agua. La población del valle continúa en preaviso preventivo, sin que se haya producido ninguna evacuación.

El incendio de El Pueyo permanece estabilizado desde la tarde del sábado, mientras el incendio de Fiscal quedó extinguido durante la tarde de ayer.