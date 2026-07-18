El incendio de Orés ya es el peor de España: ha arrasado más de una sexta parte de las 75.000 hectáreas calcinadas este 2026

El incendio de Orés, en Zaragoza, es ya el peor de España de este 2026. Hasta el momento han ardido más de 14.000 hectáreas, pero el balance final podría ser mucho mayor, ya que las llamas siguen avanzando sin control.

En lo que va de año, el fuego ha calcinado algo más de 75.000 hectáreas en el conjunto del país, por lo que solo el foco de las Cinco Villas se ha cobrado más de una sexta parte de la superficie arrasada.

El total nacional no es menos alarmante. Es más del doble de la superficie calcinada durante el mismo periodo del año anterior, y todavía queda la segunda mitad de julio y todo el mes de agosto.

Aragón se las prometía felices a principios del verano tras una primavera especialmente lluviosa, pero las altísimas temperaturas, con máximas de más de 40 grados y hasta 30 noches tropicales en Zaragoza, lo han puesto todo patas arriba.

El catastrófico dato de Orés duplica las 7.000 hectáreas del terrible incendio de Almería, en el que perdieron la vida 13 personas.

El problema es que, tras días de intensa lucha, el incendio ni siquiera ha podido ser perimetrado.

Los esfuerzos de los alrededor de 450 efectivos y los 22 medios aéreos desplegados siguen sin dar sus frutos, aunque su incansable labor ha sido decisiva a la hora de salvar núcleos urbanos como el de Luesia.

Esta localidad zaragozana de poco más de 330 habitantes estuvo a punto de rozar ayer la tragedia. Las llamas estaban a las puertas, pero, por ahora, se han podido contener y los daños se limitan a alguna paridera puntual.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha enviado a la zona a 330 efectivos, un operativo nunca visto en la Comunidad, y se cuenta con el apoyo de medios aéreos y terrestres de media España.

Para hacerse una idea del virulento avance de las llamas basta con decir que el jueves por la noche eran 7.600 las hectáreas afectadas y que a primera hora del viernes ya se hablaba de más de 12.000.

Las próximas horas serán vitales. Aragón vivirá un sábado marcado por un viento "absolutamente loco", según el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, que amenaza con provocar un auténtico "desastre medioambiental".

Es lo que ocurriría si el flanco derecho alcanza los pinares situados más allá de la carretera del entorno de Luesia y Uncastillo.

El de Orés va camino de convertirse en el peor incendio forestal de la historia de Aragón. Las 14.000 hectáreas ya arrasadas lo sitúan a la altura de las 14.100 del de Luna (2015) y de las también 14.000 del de Ateca (2022).

Pero con el fuego sin control, podría terminar alcanzando las 18.000 que se perdieron en Villarluengo (Teruel) en 1994.

Las previsiones

El pronóstico de las próximas horas no es nada favorable. El viento soplará de todas las direcciones y volverá a haber máximas de hasta 38 grados, una temperatura que podría subir hasta los 40 de cara al próximo lunes en la que podría convertirse en la tercera ola de calor del verano.

Todo esto hará que el incendio siga abriéndose paso en dirección norte y noroeste, y aunque el flanco izquierdo está algo más controlado, las llamas no pueden darse, ni mucho menos, por apagadas.

Cinco pueblos evacuados

Las noches siguen representando una "ventana de oportunidad" para atacar los seis sectores del incendio, pero visto lo sucedido la pasada madrugada, ni siquiera entonces se puede ser 100% optimista.

En estos momentos mantiene evacuados a cinco pueblos de Zaragoza (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla), y cuatro (Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel) están en prealerta.

Han sido días de salir corriendo prácticamente con lo puesto, algo que también ha afectado a los cerca de cien ancianos desalojados, reubicados entre el casino de Ejea de los Caballeros y en una residencia de Zaragoza.

En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a última hora de la tarde de ayer, se descartaron nuevos desalojos o confinamientos, pero todo puede cambiar en las próximas horas.

"Lo primero es la seguridad de las personas", ha venido repitiendo insistentemente el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Esto hace que, por el momento, siga sin poder saberse cuándo volverán a casa los cerca de 1.000 desalojados o cuándo podrán acercarse hasta sus viviendas para recuperar sus enseres.

Algunos llevan ya más de 48 horas en el polideportivo de Ejea, aunque el calor empieza a hacer mella y desde el operativo de extinción ya buscan otras soluciones para que puedan salir de allí.

El rápido avance de las llamas también ha obligado a cortar varias carreteras. Concretamente, la A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel; la CV-628, entre Malpica de Arba y Biota; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; y la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo.

Para más inri, Aragón tiene activo un segundo foco en Plan (Huesca) que este viernes obligó a enviar dos medios aéreos, uno del propio Gobierno de Aragón y otro, de Cataluña.

De lo que nada se sabe hasta el momento es de la posible causa. Tanto el Gobierno de Aragón como la vicepresidenta Sara Aagesen se han remitido en las últimas horas a la investigación que llevará a cabo la Guardia Civil. "No toca", dicen desde ambas instituciones, que se afanan por acotar lo que parece incontrolable.

Lo que está claro es que, nada más termine el periodo de máxima activación, el Ejecutivo de Jorge Azcón se pondrá a trabajar para cambiar y mejorar la normativa antiincendios. La idea es hacerla más clara y hacer una mayor apuesta por la limpieza y el clareo de masas forestales, con más pastoreo, un mejor mantenimiento de las pistas y anillos perimetrales de seguridad en torno a núcleos urbanos y granjas.

Al margen de los cambios normativos, otra de las prioridades será la petición de zona catastrófica al Gobierno de Pedro Sánchez. Las administraciones ya la tienen en mente y desde la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han confirmado que se harán cargo del 100% de los daños en bienes e infraestructuras municipales.