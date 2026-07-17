El incendio de Orés se desata con más de 12.000 hectáreas calcinadas: es el peor en al menos 4 años en Aragón

El incendio de Orés pasará a formar parte de la historia negra de los grandes incendios forestales de Aragón. Aunque durante la noche se ha intensificado el trabajo de las cuadrillas terrestres, las llamas siguen desatadas.

El propio Gobierno de Aragón reconoce que el avance ha sido "significativo" esta pasada madrugada tras unas horas enormemente difíciles. Tanto que de las 7.600 hectáreas arrasadas de las que se hablaba por la noche se ha pasado a nada menos que 12.000.

El perímetro es "amplísimo" y la distancia entre la cola y el frente, difícilmente abarcable. Aquí, las previsiones no cambian y se cree que para controlarlo harán falta "días".

Hacía años que la Comunidad no tenía un incendio tan grave. Para encontrar un precedente hay que remontarse a las alrededor de 13.500 hectáreas calcinadas en Ateca (Zaragoza) en julio de 2022. No obstante, esta triste marca quedará ampliamente superada en las próximas horas.

También podría superar las 14.146 hectáreas que se quemaron en Luna en 2015 y está por ver si rebasa las entre 18.000 y 20.000 que ardieron en Villarluengo (Teruel) en 1994.

Por el momento siguen desalojadas las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo y no hay previsión de que los vecinos puedan volver a corto plazo.

Además, en Navarra, Petilla de Aragón tuvo que ser desalojada de forma preventiva, aunque el incendio no llegó a la localidad durante la noche.

También hay cortes de carretera en la A-1204, la CV-813 y la A-1202.

Durante la noche se ha tenido que proteger Malpica de Arba y Uncastillo porque el fuego ha cercado ambos pueblos. De hecho, en Malpica se ha quedado "a las puertas".

El operativo ha tenido que hacer frente a reproducciones en distintos puntos del perímetro. Su magnitud es tal que el humo se ve en localidades como Chimillas (Huesca), a más de hora y media de distancia en coche.

Humo del incendio de Orés desde Chimillas (Huesca). E. E.

En estos momentos, se sigue trabajando sobre el terreno. Y se sigue haciendo con toda la 'artillería', con helicópteros, hidroaviones, autobombas, bulldozers y apoyos de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.

El incendio ha quedado organizado ahora en seis sectores. Los principales trabajos durante la jornada se centrarán en contener el avance del flanco izquierdo y en la zona de cabeza del flanco derecho. En el resto, se tratará de consolidar el perímetro.

“Hoy vamos a mantener un despliegue muy importante sobre el terreno, con alrededor de 450 intervinientes, más de 30 medios aéreos y más de 300 efectivos de la UME. Nuestra prioridad es consolidar el perímetro, vigilar especialmente el flanco derecho y seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados. Durante la mañana estaremos muy pendientes de la evolución en el entorno de Biel y Fuencalderas”, explicaba el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término de un nuevo Cecopi.

Entre tanto, alrededor de 100 personas permanecen evacuadas en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, mientras que el resto de habitantes afectados -hasta 1.000- se ha realojado por sus propios medios.

Por su parte, los usuarios de las residencias que tuvieron que ser desalojadas continúan en los recursos habilitados. Los de Orés, Asín y Luesia permanecen en la residencia Mimara de Zaragoza, mientras que cinco personas de Uncastillo han sido derivadas a la Elvira Otal de Ejea.

Cambio de viento

Florencio Pascual, jefe de intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), ha sido testigo directo de lo complicada que ha sido esta noche.

"En Uncastillo ha impactado de nuevo el frente con el cambio de viento sobre la 1.00. El fuego ha cambiado totalmente de dirección. Tanto los medios de la DPZ como Bomberos de Navarra y la Unidad Militar de Emergencias (UME) hemos conseguido evitar que penetre en la población. A falta de una confirmación total, creemos que no hay viviendas ni instalaciones afectadas", contaba.

Uno de los principales problemas operativos en estos momentos son las comunicaciones.

El fallo de un repetidor de Telefónica ha dejado zonas sin cobertura, lo que dificulta la coordinación con agricultores y otros medios desplegados. Por ello, se ha solicitado un repetidor móvil con el objetivo de facilitar las comunicaciones en la zona.

La previsión

Durante la noche, el viento de norte y noroeste fue perdiendo intensidad y aumentó la humedad relativa, que ha recuperado valores de entre el 80% y el 85%.

A lo largo de la mañana se mantendrá el viento de noroeste, con intensidades bajas, de entre 10 y 15 kilómetros por hora, y alguna racha de hasta 20.

De cara a las próximas horas se espera que el viento role a oeste y, desde el mediodía, a oeste-suroeste.

Durante la tarde predominará el del oeste, con rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora y a partir de las 20.00 podría rolar de nuevo a oeste-noroeste, con rachas superiores a 30 kilómetros por hora, antes de amainar durante la madrugada.

La humedad relativa descenderá durante el día hasta valores próximos al 20%. La actividad convectiva será previsiblemente mucho menor que ayer, lo que, según el Ejecutivo autonómico, reduce la probabilidad de que se produzcan fenómenos convectivos significativos en la zona.

Los otros incendios

El de Orés es, con diferencia, el incendio que más preocupa en estos momentos en Aragón, pero no el único.

El declarado en Jánovas (Huesca) continúa activo, aunque presenta una evolución favorable.

En este caso, el operativo del Gobierno de Aragón mantiene también el seguimiento y las labores de extinción sobre el terreno.

La situación es similar en los de Castanesa y La Fueva, que se encuentran en proceso de estabilización.

La nota negativa la pone el foco de Peña Montañesa, que continúa activo.

De cara a las próximas horas, la previsión es que siga trabajando sobre el terreno una brigada helitransportada del Gobierno de Aragón. Se contará, además, con cuadrillas terrestres que serán trasladadas en helicóptero para atender las posibles reproducciones que puedan producirse en el resto de puntos.