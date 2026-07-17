Las comarcas aragonesas recibirán 1,2 millones para reforzar la lucha contra la violencia de género en pueblos

Las comarcas aragonesas van a recibir en torno a 1,2 millones de euros con los que reforzar la lucha contra la violencia de género, enfocándose, sobre todo, en el medio rural y en los pueblos. Se trata de un importante aumento de un 50% para poder atender las necesidades de forma satisfactoria.

Con este montante, las comarcas podrán atender distintos temas de formación, de concienciación o la creación de puntos violeta en localidades de más de 1.500 habitantes (antes el baremo estaba en 1.700 personas).

Así se ha puesto de manifiesto este viernes en una reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de Zaragoza, en la que se ha empezado a trabajar para que este aumento de fondos pueda solucionar algunas deficiencias del anterior reparto.

“Antes no se controlaba que fueran fondos de gastos corrientes, que es lo que se exige ahora. No cabe utilizar estos fondos para posibles inversiones”, ha expuesto el presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín.

Esos 1,2 millones procederán desde el Pacto de Estado contra la violencia de género y a través del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), prácticamente al 50% entre ambos organismos.

Desde la Audiencia de Zaragoza resaltan el aumento de denuncias en el medio rural, aunque remarcan que ello no se traduce necesariamente en un aumento de casos, sino en que las víctimas se sienten “más protegidas, acompañadas, asesoradas y atendidas”.

“Se ha hecho una divulgación importante para que las víctimas se puedan sentir protegidas desde el principio y que se evite ese miedo a denunciar que antes tenían”, ha resaltado Ballestín.

El modelo ‘Barnahus’

Además, desde esta comisión provincial se pretende trabajar para implementar en Zaragoza el modelo ‘Barnahus’, es decir, un sistema de atención a menores víctimas de violencia sexual.

Este modelo, que surge en Islandia y ya está implantado en distintos puntos del país, reúne a todos los profesionales (médicos, psicólogos, policías, jueces y trabajadores sociales) bajo un mismo techo.

Su objetivo principal es evitar la revictimización secundaria, permitiendo que el niño relate su experiencia una sola vez en un espacio amigable.

“Es un espacio independiente de comisaría y de hospitales, donde todos los profesionales estarán allí para que, solamente con una declaración o un relato inicial del menor, pueda ser atendido. De allí saldrá en definitiva la prueba ya preconstituida que nos servirá luego a los órganos de juiciamiento para saber lo que ocurrió”, ha explicado Ballestín.

El sistema VioGén de Zaragoza

Paralelamente, el presidente de la Audiencia de Zaragoza sigue pendiente de que la capital aragonesa se integre definitivamente en el sistema VioGén, mientras los sindicatos y el Ayuntamiento negocian las condiciones laborales de los agentes.

“Me da mucha pena, como a todo el mundo, que esto no siga para adelante, esto suponía que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometiera también con la lucha contra la violencia de género mediante control de los casos en que exista el riesgo bajo. Confío en que llegará a un acuerdo”, ha afirmado Ballestín.