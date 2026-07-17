Aagesen garantiza el "máximo apoyo" para luchar contra el incendio de Orés: "Hay 440 efectivos y 14 medios aéreos"

Aagesen, este viernes, en el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués. Gobierno de España

Aragón tendrá el máximo apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra el incendio de Orés, uno de los peores de la historia reciente de Aragón.

La vicepresidenta Sara Aagesen ha garantizado desde el Puesto de Mando Avanzado de Farasdués, epicentro del operativo de extinción, que

La titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha querido agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales que están combatiendo las llamas.

También la coordinación que está habiendo en todo momento. Las cifras son abrumadoras, con 440 efectivos, más de 120 vehículos desplazados y 14 medios aéreos por parte del MITECO.

Aagesen ha querido hacer una llamada a la prudencia ante las complicadísimas condiciones meteorológicas de las próximas horas. En este sentido, ha pedido "atender a todas y cada una de las indicaciones de las autoridades" para evitar que la situación se descontrole todavía más.

"Desde principios de año prácticamente se han quemado 50.000 hectáreas en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales que han multiplicado por tres las cifras del año anterior", recordaba.

Es aquí cuando ha vuelto a reivindicar el Pacto de Estado por la Emergencia Climática: "Es fundamental trabajar unidos, este es un Pacto País".

Sobre las posibles causas del incendio, ha asegurado que la investigación sigue abierta.

"Seguimos muy preocupados"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que siguen "muy preocupados".

El cambio de viento previsto para las próximas horas va a hacer que la cabeza del incendio esté “mucho más activa” de lo previsto.

Todo apunta a que las rachas ampliarán todavía más el perímetro, lo que hará que se quemen “todavía más hectáreas” de las que ya han ardido.

Aquí, la única esperanza es que el viento siga soplando en dirección oeste y permita entrar “en una fase distinta”.

Actualmente hay más de 450 personas trabajando sobre el terreno, con más medios aéreos de los que nunca ha habido.

Las llamas siguen “descontroladas” y son “extremadamente peligrosas”, y aunque por el momento no hay previstas más evacuaciones, cualquier desalojo que se considere necesario se hará.

El líder popular ha resaltado el esfuerzo que se está haciendo para que las afecciones a los núcleos urbanos sean “las menores posibles”.

Esto dependerá, sobre todo, de la fuerza del viento.

En estos momentos ni siquiera se está en fase de perimetración. Muchos sectores siguen “calientes”, lo que obliga a controlarlos para que no haya rescoldos que reactiven el fuego.

El gran alivio es que no hay que lamentar la pérdida de vidas humanas. No obstante, desde el Gobierno de Aragón entienden la preocupación existente entre los vecinos por el futuro de sus viviendas y enseres.

¿Cuándo podrán volver a por ellos? Es una pregunta que, de momento, no tiene respuesta, ya que como ha subrayado el presidente de Aragón, lo primero es la seguridad.

“Ojalá puedan volver lo antes posible, pero queremos que cuando lo hagan sea de forma segura”, insistía.