Aragón pone en marcha la primera Unidad Móvil de Donación de Plasma: "Supone un avance decisivo"

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en la presentación de la primera Unidad de Donación de Plasma de Aragón. DGA

El Gobierno de Aragón y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA) han presentado hoy la nueva Unidad Móvil de Donación de Plasma.

Se trata de un recurso pionero en la Comunidad Autónoma destinado a acercar la donación de plasma a todo el territorio aragonés, y que permitirá incrementar las donaciones en Aragón y así contribuir al abastecimiento de plasma de la red hospitalaria y a la obtención de medicamentos esenciales para miles de pacientes.

Hasta ahora, la donación de plasma mediante plasmaféresis únicamente podía realizarse en las instalaciones del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, sito en Zaragoza.

Gracias a esta nueva unidad móvil, la donación podrá acercarse a municipios y comarcas de toda la Comunidad, ofreciendo a todos los aragoneses la posibilidad y la facilidad de donar plasma sin tener que desplazarse hasta Zaragoza.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha asistido a la presentación y puesta en marcha de esta pionera unidad, donde ha podido comprobar el perfecto funcionamiento de este recurso “que supone un avance decisivo para mejorar la autosuficiencia en plasma, acercar la donación a toda la comunidad y fortalecer un modelo sanitario basado en la solidaridad”.

Una persona donando. DGA

“Cada nueva donación contribuye a garantizar tratamientos imprescindibles para miles de pacientes y nos acerca al objetivo de disponer de los medicamentos plasmáticos que necesita nuestra población", ha asegurado el consejero, incidiendo en que “hoy damos un paso más en nuestro compromiso con los pacientes aragoneses, que son el centro del sistema, y con dar respuestas a sus necesidades sanitarias”.

Sanz ha recordado que actualmente Aragón cuenta con alrededor de 1.400 donantes de plasma y “prevé alcanzar durante 2026 una producción cercana a los 12.000 litros de plasma, una cifra que supone un importante avance respecto a años anteriores”, asegurando que de esta forma “reforzamos la capacidad de nuestro sistema sanitario para garantizar tratamientos esenciales a quienes los necesitan”.

Unidad de Donación de Plasma de Aragón. DGA

El plasma es un componente esencial de la sangre.

Representa aproximadamente el 55 % de su volumen total y está compuesto principalmente por agua, proteínas, factores de coagulación, anticuerpos y otras sustancias necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.

A partir de las proteínas presentes en el plasma se elaboran medicamentos biológicos esenciales que, en la actualidad, no pueden fabricarse de forma artificial y cuya demanda continúa aumentando en todo el mundo. Medicamentos son fundamentales para el tratamiento de numerosas enfermedades y situaciones clínicas, entre ellas:

Inmunodeficiencias primarias y secundarias.

Hemofilias y otros trastornos de la coagulación.

Enfermedades neurológicas y autoinmunes.

Patologías raras o de baja prevalencia.

Grandes quemados.

Pacientes sometidos a trasplantes.

El consejero de Sanidad ha estado acompañado por la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet, que ha sido la encargada de explicar el funcionamiento de la nueva unidad, ha señalado que "la donación de plasma es un gesto seguro, voluntario y solidario que permite ayudar a múltiples pacientes con una sola donación”, agradeciendo a los donantes “este gesto tan humano y que significa compartir su buena salud, con aquellos que no la tienen”.

“Aragón ha multiplicado por 10 las donaciones de plasma en la última década, consolidando un número estable y poco a poco creciente de donantes de plasmaféresis que ahora se refuerza con esta nueva unidad móvil”, ha aseverado la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

Al acto de presentación también han asistido los representantes de asociaciones de pacientes y donantes, que han agradecido la iniciativa y han subrayado la importancia de seguir promoviendo la cultura de la donación como una herramienta de solidaridad capaz de mejorar y salvar vidas.

Nueva Unidad Móvil

La unidad está formada por un contenedor especialmente acondicionado que alberga dos máquinas de aféresis fijadas a las paredes, dos camillas para la atención de los donantes, una mesa, dos sillas, neveras para la conservación del plasma obtenido, sistema de climatización y dos grupos electrógenos que garantizan su autonomía energética.

Todo el conjunto es transportado mediante un vehículo tractor.

Unidad de Donación de Plasma de Aragón. DGA

Cada colecta contará con un equipo integrado por un médico, un profesional de enfermería y un conductor, responsables de garantizar el correcto desarrollo de la actividad y la atención a los donantes.

Una vez finalizada cada colecta, el plasma obtenido será trasladado al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, donde se realizarán los correspondientes análisis de calidad y seguridad, así como su procesamiento, conservación y almacenamiento para su posterior utilización terapéutica.

Donar plasma salva vidas

Pueden donar plasma las personas que cumplan los requisitos generales establecidos para la donación de sangre.

Además, la plasmaféresis puede realizarse con una frecuencia superior a la donación convencional, permitiendo incrementar significativamente la cantidad de plasma disponible para uso terapéutico.

Los ciudadanos interesados pueden solicitar información y cita previa a través del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

Próximamente se dará a conocer el calendario de rutas y localidades que visitará la nueva unidad móvil.

Cada donación de plasma puede contribuir al tratamiento de múltiples pacientes y constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una mayor autosuficiencia sanitaria y una atención de calidad para toda la población