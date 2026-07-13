Más de 300 efectivos trabajan en consolidar el perímetro del incendio de Peñarroya de Tastavíns

Los trabajos se centran en impedir que el fuego pueda atravesar un arroyo en el flanco derecho. Se mantiene cortada la carretera A-1414.

El incendio forestal declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins continúa sin estar controlado.

La evolución durante la noche ha permitido avanzar en las labores de extinción, pero el operativo mantiene la máxima vigilancia ante el riesgo de que las llamas se propaguen hacia una extensa zona de pinar.

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Según ha indicado, el punto más delicado se encuentra en el flanco derecho del incendio.

Reunión del CECOPI este lunes presidido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón DGA

El CECOPI ha analizado esta mañana la evolución del incendio en la Sala de Crisis del 112. Ha estado encabezado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por los consejeros de Interior y Medio Ambiente, Roberto Bermúdez de Castro y Luis Biendicho, y por el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

El objetivo es evitar que el fuego cruce un arroyo que actúa como barrera natural. Ha apuntado al flanco derecho y a la zona norte del perímetro, "donde los equipos trabajan para impedir que el fuego pueda saltar un arroyo y que no alcance una amplia masa forestal de pinar, lo que complicaría significativamente las labores de extinción", ha detallado el consejero.

Las condiciones meteorológicas han dado un respiro durante la madrugada. La bajada del viento y el aumento de la humedad han permitido trabajar con mayor eficacia. Sin embargo, el incendio sigue activo y todavía presenta numerosos focos. El perímetro está consolidado en parte del flanco izquierdo y en la zona sur, pero el norte y el este continúan siendo los puntos más comprometidos.

En las tareas de extinción participan más de 300 efectivos. El dispositivo está formado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), brigadas de Infoar, equipos de las BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica y numerosos medios aéreos del Gobierno de Aragón, el Ministerio y la Comunidad Valenciana.

Las próximas horas serán decisivas, pues las previsiones apuntan a un aumento del viento a partir del mediodía, con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Los equipos intentan aprovechar la estabilidad de la mañana para reforzar el perímetro antes de que cambien las condiciones.

Por el momento, el incendio no ha obligado a desalojar ningún núcleo habitado.

No obstante, las autoridades siguen de cerca la evolución del fuego en los municipios cercanos, especialmente en Fuentespalda y Ráfales. En Fuentespalda se ha recomendado a la población permanecer en casa y reducir las salidas por la presencia de humo.

La carretera A-1414 continúa cortada al tráfico para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

En cuanto al origen del incendio, la investigación sigue abierta. El SEPRONA se encargará de determinar las causas. El consejero ha señalado que el fuego no fue provocado por una cosechadora, aunque el primer aviso se registró en las inmediaciones de una actividad económica.