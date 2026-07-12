La pasión por los toros se desata entre los jóvenes en Aragón: "Hay gente que prefiere ir a un encierro que a una discomóvil"

Multitudinario encierro para los más jóvenes en las fiestas de Teruel. E. E.

Los festejos taurinos están viviendo su particular renacimiento en Aragón. Tras años a la baja, la pasión por los toros vuelve con fuerza y lo hace, sobre todo, entre los más jóvenes.

Solo en Aragón se celebran ya cerca de 3.000 festejos al año. La cifra prácticamente triplica la de 2016, cuando el total no pasaba de los 1.076.

El crecimiento ha sido exponencial en las tres provincias. En Zaragoza se ha pasado de los 656 de hace 10 años a 1.888, según las estadísticas del Gobierno de Aragón.

Importante también ha sido el crecimiento en Teruel, con 405 festejos en 2016 y 986 en 2025, mientras que Huesca casi ha cuadruplicado sus cifras, con un salto de 15 a 53.

El Ejecutivo aragonés presentaba esta semana una guía de buenas prácticas que pone negro sobre blanco el impacto del sector.

Solo en Zaragoza, los festejos mayores dejan 3,6 millones en ingresos directos, 976.000 euros en indirectos y 4,1 millones de beneficios en la economía local.

El 'boom' se nota, fundamentalmente, en el medio rural, pero también llega a las tres capitales de provincia.

"Hay chavales que prefieren ir a un encierro que a una discomóvil", cuenta Antonio Ros, presidente de la asociación taurina El Ruedo de Teruel.

Ellos mismos llevan meses comprobándolo. La mejor prueba, el encierro chiqui de esta semana, una de las actividades más multitudinarias de las fiestas.

Y con el encierro de becerros mansos, tres cuartos de lo mismo. "Solo en nuestra asociación, más de 50 de los 718 socios tienen menos de 12 años, y alrededor de 100 están entre los 16 y los 25", añade.

La programación de esta asociación taurina va más allá de los días grandes de Teruel. En marzo hacen una exhibición con becerras bravas en la que pueden participar menores de 16 años, un festejo que nació hace dos años y que está yendo a más.

En la primera edición participaron 2.000 personas y en esta, casi 3.000. "Además, en los tendidos de los festejos se nota que cada vez hay gente más joven. Gracias a Dios, el sector tiene muy buena salud", afirma.

"Los ataques van a menos"

Ros tiene la sensación de que la juventud se les está "apoderando" en el buen sentido de la palabra. ¿Pero qué ha cambiado para que las cifras vayan a más?

Él señala directamente a la irrupción de partidos como Podemos; años de "malestar, inseguridad y desconocimiento" que alejaron a los jóvenes de los festejos.

"Intentaron acabar con la tauromaquia, pero al final, fue una moda. Los toros están arraigados en nuestra cultura y siguen interesando", defiende.

Las voces críticas siguen ahí, pero los "ataques" han ido a menos y cada día, cuenta el presidente de esta asociación taurina, hay "más ambiente".

La radiografía actual del sector contrasta sobremanera con la de los complicadísimos años que se vivieron por la pandemia.

En 2020, la covid-19 dejó a cero el número de festejos celebrados en Huesca. En Teruel no fueron muchos más (5) y en Zaragoza solo hubo 40.

La recuperación costó, con un 2021 aún lastrado por la crisis sanitaria. Aquel año hubo 161 actos en todo Aragón: 134 en Zaragoza, 27 en Teruel y, de nuevo, cero en Huesca.

Pero la explosión llegó en 2022. Con el coronavirus ya controlado, el número de festejos creció hasta los 2.656, disparándose hasta los 1.707 en la capital aragonesa y llegando hasta los 910 en Teruel y 39 en Huesca.

Desde entonces, las cifras no han parado de crecer.

Este verano, pocos pueblos se quedarán sin encierros. Y eso, a pesar de las semanas de tensión que se vivieron a principios de año por la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa, que obligó a prohibir por precaución los festejos en municipios como Villamayor.

La gran herida abierta ahora es la Misericordia, que podría perderse la Feria del Pilar por el fallido concurso de la plaza de toros.

Esto hará que Zaragoza se quede sin grandes festejos y sin vaquillas estas próximas Fiestas del Pilar, una imagen "difícil de ver" para los más taurinos, que siguen confiando en un milagro de última hora.

El 'consuelo' está, para muchos, en ferias como la de Tarazona, que traerá a grandes figuras como Roca Rey o Aarón Palacio; otro termómetro del buen momento que vive el 'mundo del toro' en Aragón.