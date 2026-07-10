Zaragoza dedicará una estatua a Juan Antonio Bolea Foradada, primer presidente del Gobierno de Aragón

Juan Antonio Bolea Foradada, en una foto de archivo. E. E.

Juan Antonio Bolea Foradada, primer presidente democrático del Gobierno de Aragón, tendrá una estatua en su honor en Zaragoza.

El lugar elegido es el Parque Pignatelli, y será un busto de bronce que se colocará sobre una base de bronce o plinto.

Será la familia Bolea Foradada quien asuma los costes del diseño y creación artística de los elementos necesarios para su fabricación, como bocetos y estudios previos, así como de los materiales que se precisen. Tendrá un importe máximo de 10.000 euros.

Así lo suscribieron el pasado mes de mayo el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la familia Bolea Foradada en un convenio que se ha publicado este viernes en el BOA.

El objetivo es reconocer la figura del primer presidente de Aragón y profundizar en el conocimiento y difusión del proceso de constitución y desarrollo de la Comunidad.

Bolea Foradada fue un hombre clave en la Transición y el arranque del autogobierno en Aragón. Nacido en la localidad oscense de Ayerbe en 1930, encabezó en 1977 la lista por UCD al Congreso por Zaragoza, siendo elegido diputado, y fue parlamentario en las Cortes de Aragón hasta 1999.

Participó en la comisión encargada de la redacción de la Constitución Española y fue también senador en las legislativas de 1979 y 1982, en esta última por el PAR.

En 1978 fue elegido por la Asamblea de Parlamentarios Aragoneses primer presidente de la Diputación General de Aragón, cargo que desempeñó hasta mayo de 1981, cuando presentó su renuncia en el acto de toma de posesión.