La DGA reconfirma el Ibercaja Estadio como sede de grandes conciertos: "Los siguientes serán en junio de 2027"

El Ibercaja Estadio todavía no ha dicho su última palabra como sede de grandes conciertos en Zaragoza. Tras el "éxito" de Leiva y Romeo Santos, la siguiente cita será en junio de 2027.

Lo confirma Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda y miembro del consejo de La Nueva Romareda SL.

El Gobierno de Aragón y la sociedad firmaron hace escasas semanas un convenio con mayo de 2027 como fecha límite. Pero según ha podido saber EL ESPAÑOL, el acuerdo irá más allá.

El documento aludía al "compromiso expreso" del Ejecutivo regional con la promoción de la cultura y el acceso de la ciudadanía a manifestaciones culturales de gran formato, un objetivo que mantendrá de cara al próximo año.

La intención es repetir la fórmula de este 2026 y que sea un promotor externo -esta vez ha sido El Veintiuno, de Huesca- el que se encargue de los pormenores.

Aunque en octubre está previsto un espectáculo de drones en el Parking Norte, las exigencias que tienen estos grandes conciertos obligarán a esperar a que termine la competición deportiva para volver a saltar sobre el verde del estadio portátil.

La primera temporada del Real Zaragoza en Primera Federación acabará, como tarde, el 20 de junio. Esto, contando con unos hipotéticos play offs, ya que, si el equipo terminase en la parte alta de la tabla, la competición acabaría incluso antes.

Esto deja libres el fin de semana del 25, 26 y 27 de junio y todo el mes de julio, 'huecos' que se aprovecharán para volver a traer a la capital a artistas de primer nivel.

Satisfacción en la DGA

Para el Gobierno de Aragón, la experiencia con los dos primeros conciertos en el estadio modular no ha podido ser más satisfactoria.

Para Leiva estaba todo "vendidísimo" y aunque Romeo Santos y Prince Royce no llegaron al 'sold out', también fueron capaces de hacer bailar a miles de personas este pasado viernes al ritmo de sus grandes éxitos.

"Han salido muy bien. Y encima, Hacienda ha pagado cero euros de mantenimiento", explica Bermúdez de Castro.

Finalmente no ha habido que pagar ni por el césped ni por ninguna rotura, y la limpieza y la seguridad "ha corrido a cargo del promotor", añade.

El también consejero de La Nueva Romareda SL destaca el ambiente "brutal" que se vivió en estas dos primeras grandes citas en el Ibercaja Estadio y su potencial para devolver a la ciudad parte de la gloria de antaño hasta que llegue el Ibercaja Romareda, donde se podrán reunir 50.000 almas.

La ciudad contaba hasta ahora como gran baza con el pabellón Príncipe Felipe, con aforo para unas 8.500 personas, y otras grandes salas como la Mozart o la Multiusos del Auditorio.

Sin embargo, las exigencias y los requisitos técnicos necesarios para conseguir el 'sí' de artistas y grupos de primer nivel llevaban años dejando a la capital fuera de las grandes giras nacionales.

Con el Ibercaja Estadio se 'gana' una capacidad superior a los 20.000 espectadores; un recinto que, según ha venido defendiendo el Ejecutivo aragonés, no rivaliza con el resto.

En 2027, la intención es volver a traer a cantantes y grupos de reconocido prestigio nacional, y persiste el sueño de traer alguna figura de proyección internacional que devuelva a Zaragoza a sus mejores tiempos.

El objetivo: continuar ampliando de manera sustancial la oferta cultural que se ha venido desarrollando estos últimos años, convertir a Aragón en un "polo de atracción" y, de paso, exprimir las posibilidades que ofrece la nueva casa del zaragocismo.

Para conocer quién se subirá al escenario el próximo verano tocará esperar, aunque, en vista de lo sucedido hace un año, la espera podría no ser excesivamente larga.

En 2025, el concierto de Leiva se confirmó el 16 de octubre, nada más terminar las Fiestas del Pilar, por lo que, si se repite el cronograma, podría haber novedades ya a la vuelta del verano o incluso antes.