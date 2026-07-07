El descuido tras las llamas: la mitad de los incendios de Aragón en 2026 han sido accidentes o negligencias

Hasta un 49% de los incendios forestales registrados este 2026 en Aragón tienen detrás una negligencia (28,5%) o un accidente (20,7%).

Es lo que se desprende de la estadística oficial del Gobierno PP-Vox, que sitúa las quemas agrícolas (38%) y las chispas de motores y máquinas (26%) como las principales causas de los fuegos de esta primera mitad del año.

Los datos llegan hasta el 14 de junio, antes de los cuatro grandes incendios que han afectado a más de 7.800 hectáreas, pero estos últimos sucesos no han hecho sino dar la razón a la estadística.

Es por ello que desde el Gobierno de Aragón se viene haciendo una incansable llamada a la prudencia y la precaución en los últimos días. Sobre todo ante esta nueva ola de calor, que convertirá la vegetación en combustible e incrementará exponencialmente el riesgo de que se produzca otro gran incendio forestal.

Hasta junio, pocos fuegos habían pasado de las 20 hectáreas. Y menos aún de las 50. Pero con la llegada del verano, cada incendio es susceptible de multiplicarse y poner en peligro el patrimonio natural de la Comunidad.

Tanto que los registros de estos primeros seis meses se han visto trucados en cuestión de días hasta registrar el peor junio en más de una década.

Para este martes y miércoles, toda la Comunidad estará en alerta roja por riesgo de incendio. Esto quiere decir que no se puede encender fuego en espacios abiertos ni hacer pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal. Además, las labores de cosecha y empacado de cereal deben hacerse fuera de la franja que va de las 14.00 a las 18.00.

El propio consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, reconocía este lunes que vienen días difíciles y pedía a todos los ciudadanos que sean responsables en las actividades que llevan a cabo.

Otros motivos

Los problemas con las líneas eléctricas han provocado prácticamente otro 10% de los fuegos accidentales este 2026, y otro 7% tiene detrás una colilla.

Por debajo del 5% quedan los trabajos forestales y las hogueras y barbacoas, al igual que la eliminación de basuras y restos y las quemas ocasionadas por chispas de ferrocarriles.

El ranking

Los diez principales incendios declarados en la Comunidad antes de la ‘ola’ de finales de junio y principios de julio estuvieron motivados por un un accidente, una negligencia o, directamente, fueron intencionados.

El de Hoz y Costean, en el que se perdieron 34 hectáreas, tuvo detrás un accidente. Ocurrió el 14 de junio, día en que el nivel de alerta era naranja.

El de Zuera del 26 de marzo (15 hectáreas) tuvo detrás la mano del hombre, y lo mismo sucedió con el de Mallén del 13 de enero (14,2 hectáreas).

Un problema histórico

El problema no se limita a este 2026. La serie histórica, que analiza lo ocurrido entre 2005 y 2025, revela que los accidentes y las negligencias han ocasionado el 51,3% de los incendios de este periodo.

El porcentaje es significativamente superior al de fuegos causados por rayos y otros motivos “naturales” (20,8%), existiendo, además, otro 9,2% en los que no se conoce el origen.

Todo esto hace que el Gobierno aragonés se esté planteando actualizar y mejorar la normativa actual para hacerla más clara y estable e incluir medidas que ayuden a combatir este tipo de accidentes.