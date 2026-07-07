Aragón llega a lo peor de la ola de calor: se esperan máximas de 43 grados y alerta roja por incendios

Aragón afronta, este martes, el día más caluroso de esta intensa ola de calor. Para esta jornada la previsión meteorológica, según la Aemet, es que los termómetros lleguen a marcar los 43 grados en Zaragoza.

El resto de capitales no se quedan tampoco atrás. En Huesca se prevé rozar los 41 grados, mientras que en Teruel se llegará, como máximo, hasta los 39 grados.

Unas temperaturas que, ya desde inicio de semana, se han vuelto extremas y peligrosas para la salud de los ciudadanos. De hecho, desde el 112 en Aragón notificaban este lunes que el nivel de alerta era rojo (alto) en las provincias de Zaragoza y Huesca. Teruel se mantenía en nivel amarillo, es decir, de bajo riesgo.

La previsión es que la ola de calor se mantenga hasta el viernes, cuando ya comenzarán a descender (ligeramente) en la mayor parte de la Comunidad. En la capital aragonesa, los 42 grados se mantendrán durante las jornadas del miércoles y el jueves (con mínimas de 25 grados y noches tórridas).

El viernes se rozarán los 40 grados (con mínimas de 25 grados) y durante el fin de semana se alcanzarán los 39 grados (con ya noches tropicales de 22 grados).

En Huesca, la otra capital donde se sufrirá un intenso calor, la ola dejará descansar a los oscenses a partir del jueves, cuando se rozarán los 37 grados. Eso sí, las mínimas se mantendrán en 25 grados hasta, por lo menos, el sábado, cuando descenderán hasta los 21 grados.

En Teruel los días más calurosos serán este martes y el jueves, cuando se volverán a alcanzar los 39 grados con mínimas, eso sí, de 18 grados.

Operativos

Debido a las temperaturas extremas, desde Cruz Roja han desplegado un operativo para atender a las personas mayores, con patologías y sin hogar. Durante estos días, el personal de esta entidad social realizará llamadas telefónicas a estos grupos que son más susceptibles al calor intenso.

Además, durante las noches, se modificará el recorrido diario para visitar y llevar agua a aquellos que tienen patologías o que duermen en la calle, alejados del casco urbano y sin servicios. En total, calculan que durante estas salidas se atenderá a un total de 40 personas.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, ha activado desde este lunes el plan municipal de emergencias por ola de calor, que se mantendrá en nivel naranja hasta las 23:59 del viernes, 10 de julio.

Entre las medidas adoptadas para estos casos, el Consistorio reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales adquiridas en taquilla.

Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor. Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

Alerta roja por incendios forestales

Además, la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha decretado para este lunes, 6 de julio, el nivel de alerta roja por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda la comunidad, con 24 zonas de meteoalerta en el máximo nivel de peligro.

El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia y prevé que la alerta roja se extienda a todo Aragón durante la jornada del martes.

La declaración del nivel rojo implica la prohibición de encender fuego en espacios abiertos y zonas recreativas, así como el uso de material pirotécnico y cualquier actividad que pueda generar chispas o provocar un incendio en montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

También quedan suspendidas determinadas pruebas deportivas y actos públicos en entornos forestales. La normativa contempla únicamente algunas excepciones, como determinadas labores agrícolas, trabajos urgentes para restablecer servicios básicos y el uso de ahumadores en apicultura, siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.