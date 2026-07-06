El suicidio ya es la primera causa de muerte entre jóvenes en Aragón: "Detrás hay mucho dolor y sufrimiento"

El suicidio ya es la mayor causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en Aragón. Hasta 15 personas en este tramo de edad se quitaron la vida durante el pasado 2025 en la Comunidad, más que por tumores o enfermedades sanguíneas y del corazón

Así lo reflejan los últimos datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan el drama que se esconde detrás de estas situaciones, en las que el dolor, el sufrimiento y la desesperación llevó a 122 personas a quitarse la vida en Aragón.

Un dato que, para el presidente del Colegio de Psicólogos, es “terrible”, porque también indica que detrás hay muchas más personas que, sin llegar a este extremo, están en una posición de malestar psicológico.

“Nosotros estamos reivindicando permanentemente que se den más pasos, como incorporar psicólogos en entornos tan fundamentales como los colegios e institutos. La identificación temprana es fundamental para prevenir males mayores”, expone Santiago Boira, presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

A su juicio, esta problemática se reactivó con la pandemia, que volvió a levantar situaciones estructurales, tanto en gente joven y de más edad, y generó un fuerte malestar psicológico, con importantes cambios de comportamiento casi de la noche a la mañana.

“La tentativa suicida es la consecuencia, pero detrás hay situaciones comprometidas de cuadros de depresión, ansiedad, conductas de alimentación, violencia o bullying. No hablamos de un solo factor, sino un conjunto de desesperación, dolor y sufrimiento, y sensación de ‘qué hago yo aquí’”, expone Boira.

Además, en el Colegio observan también un repunte del aislamiento social y la soledad no deseada en la adolescencia, pese a lo que pueda parecer, en un entorno cada vez más conectado y digital.

“La red social genera muchos impactos. Si un chaval pasa 8 horas, es tiempo que le quitas a las relaciones significativas y cara a cara y establecer lazos, que son los que pueden prevenir estas conductas suicidas. Uno puede tener muchos amigos en Instagram, pero sentirse profundamente solo”, remarca el presidente del Colegio de Psicólogos.

Por ello, estos profesionales inciden en la necesidad de ampliar su presencia no solo en espacios educativos, sino también en centros de salud y de servicios sociales, dada la gran importancia que tiene la prevención.

“Hay que prestar especial atención a las señales que estas personas nos pueden dar. La familia, amigos o su entorno puede ver determinadas señales de desesperanza, aislamiento, falta de comunicación y demás que pueden darnos pistas de dónde poner el foco”, apunta Boira.

De las 122 personas que se suicidaron en Aragón, 79 eran hombres y 43 mujeres, y destaca también el tramo de edad de 30 a 39 años, con 17 ciudadanos que se quitaron la vida.