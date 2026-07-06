Aragón da por controlado el incendio de Loporzano tras arrasar 245 hectáreas: los vecinos ya pueden volver a casa

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este lunes, en el Cecopi. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Aragón ha dado este lunes por controlado el incendio de Loporzano tras arrasar 245 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha confirmado que los alrededor de 20 vecinos evacuados ya pueden volver a sus casas y la reapertura de las carreteras afectadas.

El fuego ha mantenido en vilo todo el fin de semana al operativo de extinción. Lo preocupante no era tanto la superficie calcinada sino la complicada orografía, que dificultó las labores del operativo.

El titular de Medio Ambiente ha apuntado que el incendio quedó estabilizado a medianoche y que la situación operativa ha bajado en consecuencia a nivel 0.

También ha querido destacar la rápida evacuación de los vecinos de San Julián de Banzo y Chibluco y el buen hacer de los medios sobre el terreno.

"Hasta el momento tenemos que felicitarnos porque la coordinación institucional, la eficacia y la eficiencia han sido total y absolutas. No hemos tenido que lamentar en ningún momento desgracias personales y los daños en infraestructuras son absolutamente mínimos", comentaba tras la última reunión del Cecopi.

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha querido agradecer personalmente a todo el personal y los voluntarios que han trabajado en la extinción su "excelente trabajo". "Han logrado controlar el incendio con mucha rapidez a pesar de las dificultades climatológicas y orográficas", destacaba a través de su perfil en X (antes Twitter).

Con todo, Biendicho ha querido pedir una "absoluta prudencia" en las próximas horas, que estarán marcadas por el inicio de una nueva ola de calor que se alargará toda la semana.

Su petición se centra, fundamentalmente, en el campo, pero también en las actividades que se vayan a desarrollar en el bosque.

"La Constitución habla del principio de solidaridad colectiva y eso quiere decir que no solo incumbe a las administraciones apagar los fuegos, sino que a todos los ciudadanos nos incumbe ser responsables en las actividades que llevamos a cabo", enfatizaba.

Pese a que la situación está controlada, en la zona se mantienen tres brigadas y tres autobombas con el objetivo de apagar los posibles rebrotes que puedan surgir.

El consejero ha pedido paciencia a la hora de hablar de posibles causas del último incendio y ha recordado que será la Guardia Civil la que tenga que pronunciarse tras la correspondiente investigación.

"Las cosas nunca son tan sencillas como para poder decir nada sobre la marcha", exponía.

De este último incendio preocupaba, sobre todo, su afección al parque de la Sierra de Guara. Finalmente han sido 60 las hectáreas calcinadas, aunque hay que poner la cifra en contexto: la superficie del parque llega a las 47.600.

Preguntado por una posible activación de la alerta rojo plus, Biendicho ha vuelto a insistir en que la lucha de los incendios es como un frente de guerra y que las decisiones técnicas se tienen que tomar en el momento.