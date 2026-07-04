El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra preside la entrega de los Reales Despachos en la Academia General Militar

Gorras al aire en plena celebración en el acto presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Barea, en el que los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han recibido sus Reales Despachos. Ministerio de Defensa Europa Press

Hoy, 4 de julio, en la Academia General Militar de Zaragoza, se ha celebrado el acto de entrega de los Reales Despachos a 485 nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

La ceremonia ha estado presidida por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea.

Este acto pone fin a su formación tanto en la Academia General Militar como en las respectivas academias y escuelas específicas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones, Aviación del Ejército de Tierra, Ingenieros Politécnicos y Guardia Civil).

La emotiva jornada simboliza el hito que supone para cada uno de los nuevos tenientes la culminación de un exigente proceso de formación.

Durante varios años, estos jóvenes han forjado su carácter y competencias a través de una intensa preparación técnica, táctica, física, mental y moral.

Hoy, están listos para ofrecer al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil su mejor versión, como líderes comprometidos, íntegros y preparados para asumir la responsabilidad del mando en los diferentes destinos que se les asignen.

Los actos se han iniciado con los Honores de Ordenanza y revista a la formación por parte del JEME, que ha recorrido el patio de armas de la Academia General Militar.