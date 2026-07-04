Estabilizado el incendio de Leciñena: reabre la A-129, pero se pide a los vecinos evitar la zona quemada

El incendio de Leciñena, que ha devorado 3.300 hectáreas, ya está estabilizado.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que el operativo deja de estar bajo el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales y pasa a la Dirección General de Gestión Forestal para completar las labores de extinción.

Como principal novedad, se ha reabierto la carretera A-129, si bien se mantiene restringido el acceso a varias zonas del perímetro afectado.

"Pedimos a los ciudadanos que esperen una semana o diez días antes de acercarse, porque todavía hay maquinaria pesada y es peligroso", ha indicado el consejero, quien ha apelado a la prudencia para no interferir en los trabajos de extinción.

Como consecuencia de la reapertura de la A-129, se reforzará el control de accesos al entorno afectado por el incendio para evitar la presencia de curiosos o personas ajenas al operativo en las zonas quemadas. Para ello, se firmará una instrucción ejecutiva con el fin de limitar el acceso a la zona del incendio mientras continúan las labores de vigilancia y seguimiento del perímetro.

Reunión del CECOP en la mañana de este sábado en la sala de crisis del 112. 112

"La más importante es bajar a nivel cero. Esto significa que a partir de ahora el incendio ya no hará SECOPI y pasa a manos de la Dirección General de Gestión Forestal", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que "el incendio en estos momentos está estabilizado", aunque ha advertido de que todavía serán necesarios varios días de trabajo hasta darlo por extinguido.

Leciñena entra por tanto, en una nueva fase tras la decisión adoptada en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de rebajar la emergencia a Situación Operativa 0 Nivel 0.

Durante la jornada trabajan cinco brigadas de Infoar en la vigilancia de posibles rebrotes, favorecidas por la previsión de una disminución del viento, aunque el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad complicarán las labores.

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha alertado de la llegada de una intensa ola de calor la próxima semana, con temperaturas de hasta 42 o 43 grados en la Ribera.