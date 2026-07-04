Aragón activa el aviso naranja por calor extremo: la AEMET prevé máximas de hasta 42 grados este fin de semana

El aviso naranja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro se activará este domingo.

Aragón afronta este fin de semana el primer gran episodio de calor del verano, con un ascenso generalizado de las temperaturas que llevará a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar el aviso naranja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro durante la jornada del domingo.

El calor ya comienza a intensificarse este sábado, 4 de julio, aunque será el domingo cuando se alcancen los valores más elevados.

Entre las 13.00 y las 21.00 horas permanecerá activo el aviso naranja en la Ribera del Ebro, donde las temperaturas podrían alcanzar o incluso rozar los 42 ºC en los puntos más cálidos del valle.

Paralelamente, la AEMET ha activado avisos amarillos en otras zonas de Aragón, como las Cinco Villas, la Ibérica zaragozana, el Bajo Aragón, Albarracín y Jiloca, así como en distintas comarcas de la provincia de Huesca.

Este episodio está provocado por la entrada de una masa de aire muy cálido de origen subtropical, unida a la presencia de un potente anticiclón que favorecerá cielos despejados, una elevada insolación y la acumulación progresiva de calor.

La escasa ventilación y las altas temperaturas nocturnas dificultarán además el alivio térmico durante la madrugada.

Las previsiones apuntan a que el lunes y el martes serán las jornadas más calurosas del episodio.

En amplias zonas del valle del Ebro las máximas podrían superar los 40 ºC, mientras que las mínimas permanecerán por encima de los 20 ºC, dando lugar a noches tropicales que limitarán el descenso de la temperatura y aumentarán la sensación de calor continuado.

Según las previsiones meteorológicas, el episodio de altas temperaturas se prolongará, al menos, hasta el martes, aunque no se descarta que el ambiente muy cálido continúe durante buena parte de la próxima semana. La evolución dependerá de la llegada de aire más fresco, cuya incidencia todavía presenta cierta incertidumbre.

Ante esta situación, la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. Entre las principales medidas figuran mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y reducir la actividad física al aire libre entre las 13.00 y las 20.00 horas.

También se aconseja prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas, además de no dejar nunca a personas o animales en el interior de vehículos estacionados.