Aragón "respira" con su mayor incendio en años: ya ha arrasado 3.300 hectáreas pero el operativo es "optimista"

Los efectivos, este viernes, sobre el terreno. Gobierno de Aragón

Aragón empieza a respirar con el que es ya su mayor incendio en años. Las llamas han devorado 3.300 hectáreas en el entorno de Leciñena, pero el operativo se muestra "optimista" tras horas de incansable lucha contra las llamas.

La última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha sido distinta a las anteriores. Por primera vez, el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido "satisfacción" ante la evolución del fuego.

Esta pasada noche, las brigadas autonómicas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los medios de la Diputación Provincial de Huesca han podido trabajar en unas condiciones óptimas, lo que ha hecho que el perímetro del incendio "no haya aumentado nada".

En las próximas horas, los esfuerzos se van a centrar en refrescar puntos calientes y atacar los sectores 1 y 4, los que más preocupan.

Los medios aéreos van a seguir trabajando sobre el terreno, aunque en menor medida que estos días atrás dada la evolución favorable.

"Todos los medios del Gobierno de España y las comunidades autónomas están en situación de 'prevengan'. Esto significa que están en sus bases a expensas de las peticiones que haga el director de incendios", explicaba Bermúdez de Castro.

El tiempo, en cambio, sigue sin jugar a favor. Esta tarde se prevén rachas de hasta 40 kilómetros por hora y a partir de mañana, el calor volverá a ser el protagonista.

Esto hace que siga siendo necesaria la presencia de los medios autonómicos, la UME, los efectivos de las diputaciones de Zaragoza y Huesca, la Guardia Civil y Cruz Roja.

De cara al lunes se volverán a superar los 40 grados, con alerta naranja en varios puntos de la Comunidad, según ha confirmado al operativo el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Arcadio Blasco.

Con todo, el Gobierno autonómico espera avances importantes en el incendio en el día de hoy. El objetivo es que ya en estas próximas horas pueda quedar estabilizado.

Lo que parece descartado es la reapertura de la A-129, que permanecerá cerrada para evitar que el tránsito de vehículos pueda derivar en situaciones de peligro.

El consejero de Interior asume que este va a ser un verano duro. Por el momento, la mejor noticia es que el peligroso incendio de La Fueva, que obligó a evacuar a 40 vecinos, ya está estabilizado del todo y evoluciona de forma muy positiva.

Allí se han quedado apenas un par de cuadrillas del Infoar para refrescar.