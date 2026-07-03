Aragón da por estabilizado el grave incendio de Leciñena y la UME se retira: "Estamos optimistas y satisfechos"

La reunión del Cecopi, este viernes por la tarde. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Aragón da ya por estabilizado el incendio de Leciñena y rebaja del 2 al 1 el nivel del plan de Protección Civil.

Esto implica la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que lleva días trabajando sin descanso sobre el terreno para controlar las llamas.

La última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha permitido confirmar las buenas sensaciones de esta mañana.

"Estamos optimistas y satisfechos después de unos días muy malos", reconocía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Que el incendio esté estabilizado quiere decir que ya está perimetrado y que, aunque sigue habiendo "pequeños puntos calientes", la evolución es favorable.

Ahora, la prioridad es garantizar la seguridad vial. La A-129 permanecerá cortada este viernes, y mañana sábado se decidirá si reabre con restricciones al paso a la zona quemada del monte.

Bermúdez de Castro ha recordado que hay gente que sigue trabajando sobre el terreno con maquinaria pesada y puede haber un accidente. El segundo motivo para mantener estas restricciones es que aún hay zonas muy calientes con riesgo de rebrotes.

"Pedimos máxima responsabilidad. Ya habrá tiempo de ver el desastre que se ha producido allí. Pedimos no ir", subrayaba al acabar la reunión.

El monte podría quedar cerrado este fin de semana independientemente de lo que suceda con la A-129, y para quien incumpla habrá sanciones, ha avisado el consejero.

Las previsiones

El viento, el gran enemigo de los últimos días, se suavizará ya en estas próximas horas.

El problema ahora serán las temperaturas, con máximas de 40 a 41 grados que activarán la alerta naranja en varios puntos de la Comunidad.

Las buenas noticias se extienden, también, al incendio de La Fueva, que ha podido darse por controlado.

En el caso del de Leciñena, sobre el terreno se quedarán seis brigadas, cinco del Infoar y una de la DPZ, para enfriar los puntos sensibles.

Otra nota positiva es que, gracias a la perspectiva de los helicópteros, se ha permitido comprobar que “no está quemado el 100% de las hectáreas afectadas”, ya que el fuego ha pasado por encima o por las copas.

Esto, ha dicho el consejero, hace que el Ejecutivo sea optimista de cara a la recuperación del monte.

En las próximas jornadas, el Gobierno aragonés no descarta enviar medios aéreos a las comunidades afectadas por otros incendios. “Estamos seguros de que nos pedirán ayuda, como pasa siempre. El año pasado ya se hizo con Castilla y León, Asturias y Extremadura. Es la dinámica habitual”, precisaba el titular de Interior.