El viento complica las labores de extinción del incendio forestal de Leciñena: "Es difícil prever su evolución"

El viento está siendo el peor enemigo del incendio forestal de Leciñena. El aumento de la intensidad del viento está provocando que se produzcan reproducciones que "están complicando las labores de extinción".

El incendio declarado este martes a las 15.40 en el entorno de la sierra de Alcubierre ha afectado ya a 2.200 hectáreas, entre ellas, un 80% de área forestal.

Según ha actualizado el Gobierno de Aragón, las fuertes rachas de viento están obligando al operativo a intensificar las operaciones en algunos sectores.

"Como teníamos en la previsión, la fuerza del viento está aumentando y eso está provocando que baje la humedad relativa. Estamos casi en el momento más bajo de humedad del día y que suba la temperatura. Por tanto, en este momento el incendio se está reactivando en algunos puntos", ha actualizado el consejero de Interior, Bermúdez de Castro.

En estos momentos, a mediodía del miércoles el incendio se encuentra en la "peor ventana de tiempo" lo que ha ocasionado que se haya tensionado el operativo. La preocupación para los medios desplazados como han ido sosteniendo a lo largo de la mañana se centra en los sectores 3 y 4 en la zona alta de la sierra por el flanco derecho.

En ese punto concreto, Bermúdez de Castro ha especificado que se encuentran tanto la UME como las brigadas junto a los agricultores para "intentar por todos los medios que se de un salto del incendio a la carretera y proteger el núcleo de Alcubierre". Si bien ha aclarado que aún se encuentra "muy lejos" del núcleo urbano.

Así, el incendio presenta un "comportamiento dinámico" y el operativo sostiene que es "difícil prever su evolución en las próximas horas".

De esta forma ha vuelto a recordar que se trata de un "incendio mucho más complejo" que el ocurrido en Tamarite: "Las condiciones del tiempo son mucho más complejas, ya tenemos una condición de bastante viento y se va a mantener. Tenemos poca humedad durante el día que se va a mantener y aumento de temperatura", ha explicado.

Ante esta perspectiva, el consejero ha vuelto a incidir que "hay que ser muy prudentes": "Vamos a pasar momentos muy malos, de momento no somos optimistas en el hecho de que se vaya a solucionar en pocas horas", ha subrayado. Por lo que el trabajo sigue "con todos los medios".

Ante la evolución del incendio, a lo largo de la tarde se va a contar con un amplio dispositivo de extinción con 330 personas trabajando en apagarlo con 20 medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones y numerosas brigadas terrestres. Más allá del operativo de Infoar, se encuentran medios del MITECO, de otras comunidades como Castilla y León, y Valencia. Desde la UME se ha incrementado su presencia con 200 militares y 60 vehículos.

Unos medios que desde el Gobierno de Aragón no descartan ampliar y solicitar ayuda a otras comunidades como Cataluña, Navarra o las Palmas: "Si hace falta pedir ayuda, lo haremos".