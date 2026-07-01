El incendio forestal de Leciñena afronta "horas críticas" después de quemar 2.200 hectáreas: "Somos un poco más optimistas"

El incendio forestal que afecta a la sierra de Alcubierre en Leciñena afronta "horas críticas" tras dar comienzo un nuevo día. La noche, gracias a la bajada de la fuerza del viento y el aumento de la humedad, ha dado un respiro al incendio y las brigadas desplazadas han podido "trabajar para mejorar las condiciones". Por el momento, las hectáreas quemadas se centran en 2.200.

A pesar de que las últimas horas han supuesto un alivio para el dispositivo, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha aclarado que siguen "preocupados" por la intensidad del fuego. "Es un incendio forestal que vamos a estar trabajando mucho y varios días con un trabajo muy intenso", ha señalado tras finalizar la reunión del CECOPI a primera hora de la mañana de este miércoles.

Así, ha valorado que se esperan "horas críticas" debido a que con el paso del día va a suponer un descenso de la humedad, subir la temperatura y la fuerza del viento lo que "nos puede suponer dificultades". A pesar de ello, el consejero ha aclarado que la evolución del incendio les permite ser "no tan pesimistas": "Somos un poco más optimistas".

Ante la situación actual del incendio, Bermúdez de Castro ha señalado que en estos momentos hay puntos críticos en los que comienzan a haber nuevas fumatas en las que "hay que actuar de una manera rápida para poder apagarlas". Así, el frente principal que más preocupa se trata del flanco derecho, donde se están situando los mayores esfuerzos, zona que coincide con la parte más cerca de la sierra de Alcubierre.

"Es un incendio forestal complejo en una zona dificultosa, de monte muy seco, con mucha masa arbórea y muy complicada", ha valorado. Por lo que la zona afectada se centra en un 80% zona forestal y un 20% en suelo agrícola.

Por el momento, el consejero de Interior ha aclarado que no se va a confinar o evacuar ninguna de las localidades limítrofes como Leciñena, Alcubierre o Robres. De igual forma ha incidido que hay que "ser muy prudentes" y están vigilantes del viento que "puede cambiar".

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