Tecnología inmersiva en las aulas y talleres creativos: así serán los dos nuevos edificios de la Universidad San Jorge

La expansión de la Universidad San Jorge va cada año a más. Este próximo curso vuelve a ampliar su oferta académica con los grados de Educación Social y de Odontología. Este último se hizo oficial este lunes por parte de la universidad privada.

Un crecimiento que sigue la estela del curso académico que está finalizando al estrenar el deseado grado de Medicina con 100 nuevas plazas que se llenaron en su primer año.

Para hacer acopio al crecimiento exponencial de variedad académica como de alumnos que este curso llegó a 5.100 estudiantes, la Universidad San Jorge está ampliando su campus en Villanueva de Gállego con dos nuevos edificios polivalentes.

Esto supondrá, cuando estén todos acabados, contar con nueve edificios dedicados al desarrollo de estudios universitarios o posuniversitarios.

Según informan desde la entidad académica, el primer edificio está a punto de ver la luz y los alumnos lo recorrerán ya este próximo curso 2027-2028.

Se trata del que será un refuerzo y expansión de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta rama que se encuentra en auge y ya cuenta con 11 titulaciones, dos de ellas de nueva creación como Medicina en este curso y Odontología en el siguiente con 30 plazas.

Recreación del campus de Villanueva de Gállego de la Universidad San Jorge con los dos nuevos edificios USJ

Estos nuevos grados refuerzan la buena acogida de otros que llevan años impartiéndose como Fisioterapia o Farmacia.

Ante este crecimiento, la Universidad San Jorge está en construcción del que será su Edificio 8 con una superficie total de 1.600 m² distribuidos en dos plantas junto a la Facultad de Ciencia de la Salud.

Así, este nuevo edificio gira en la práctica del alumno por lo que contará con aulas de última generación, laboratorios especializados y zonas polivalentes. De esta forma buscan impulsar la investigación, tecnología y práctica clínica.

El fin de este edificio es seguir creando espacios lo más verídicos posibles para la formación de los futuros profesionales por lo que habrá aulas que se crearán simulaciones y uso de tecnologías inmersivas.

Un segundo nuevo edificio

La siguiente construcción que también se encuentra en marcha y será estrenada para el curso 2027-2028. El edificio de 2.600 metros cuadrados y de tres plantas estará conectado mediante una galería a la Escuela de Arquitectura y Tecnología y a Estudiantes, conformando una conexión entre los tres edificios.

En la línea del edificio anterior la tecnología será protagonista del entorno. El inmueble albergará aulas maker, talleres creativos y zonas colaborativas abiertas y flexibles.

Recreación del campus de Villanueva de Gállego de la Universidad San Jorge con los dos nuevos edificios USJ

De igual forma contará con talleres de fabricación digital, entornos virtuales, tecnología inteligente, softwares de aprendizaje y un ecosistema tecnológico. También incluirá learning labs y espacios específicos para estudiantes.

La construcción de ambos edificios supone una inversión de once millones de euros y han sido diseñados por IDOM, bajo la dirección de los arquitectos Antonio Lorén, docente en la Escuela de Arquitectura y Tecnología, y Olatz Maestre, y la coordinación del Área de Infraestructuras y Servicios de la Universidad San Jorge; la obra la está llevando a cabo la constructora Corban GES.