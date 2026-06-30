Cinco profesores, nombrados "docentes referentes" por Fundación Ibercaja: proyectos para mejorar la educación

Miembros del Comité de Expertos y del jurado de Docentes Referentes con representantes de Fundación Ibercaja.jpeg Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja ha dado a conocer los nombres de los cinco docentes distinguidos en la primera edición de las ayudas “Docentes Referentes”, un programa de ámbito nacional orientado a reconocer la innovación, la excelencia educativa y el compromiso del profesorado no universitario en España.

La iniciativa, impulsada con motivo del 150 aniversario de la entidad, ha tenido una destacada acogida en su estreno: un total de 478 proyectos procedentes de todas las comunidades autónomas han concurrido a esta convocatoria, evidenciando tanto la diversidad como el alto grado de implicación del profesorado en el sistema educativo.

Tras un proceso de selección en dos fases -una evaluación técnica inicial realizada por un comité de expertos que eligió a 25 finalistas y una deliberación posterior del jurado-, se han otorgado cinco reconocimientos, uno por cada categoría establecida.

Los galardones han recaído en docentes de Zaragoza, Granada, Valencia y Valladolid, cuyos proyectos destacan por su capacidad de transformar la enseñanza desde distintos enfoques.

En la categoría de Liderazgo Educativo, el reconocimiento ha sido para Cristian Ruiz Reinales, del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, por un modelo que integra inteligencia artificial, pensamiento computacional y cultura maker para fomentar el pensamiento crítico y la autonomía del alumnado.

En el ámbito de la Sostenibilidad, la premiada ha sido Belén María Mesas Sánchez, profesora en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza (Granada), por iniciativas que combinan educación ambiental, participación ciudadana y compromiso con el entorno.

Por su parte, el galardón en Educación Inclusiva ha recaído en Clement Córdoba Vila, docente de Formación Profesional en Cullera (Valencia), que ha desarrollado proyectos dirigidos a alumnado en situación de vulnerabilidad mediante metodologías como el aprendizaje-servicio o la gamificación.

La categoría de Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento ha distinguido a Mercedes Carpintero Gómez, maestra en Laguna de Duero (Valladolid), por su trabajo sobre las creencias del alumnado y su influencia en el aprendizaje de las matemáticas.

Finalmente, en Educación Integral para la Salud, el reconocimiento ha sido para Diego Olivar Aldudo, docente y director en Valladolid, por un proyecto que incorpora la educación emocional como eje estructural del currículo escolar.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha subrayado la calidad de las candidaturas presentadas y ha destacado el “compromiso, la innovación y la capacidad transformadora” del profesorado participante.

Los 25 finalistas se darán cita los próximos 7 y 8 de julio en Zaragoza, en el Campus Fundación Ibercaja, en unas jornadas centradas en la formación y el intercambio de experiencias. El encuentro concluirá con el acto de entrega de premios, que estará presidido por la infanta doña Sofía, en su primera participación institucional de este tipo.

Con una dotación de 12.000 euros por categoría, estas ayudas nacen con vocación de continuidad anual y aspiran a consolidarse como un referente en el reconocimiento a la labor docente en España. La convocatoria está abierta a profesionales en activo de centros públicos, concertados y privados de todo el país, desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y Educación Especial.