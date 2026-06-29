Un brote de viruela del mono deja 13 infectados en 2 meses: "Tienen que pasar dos meses sin casos para darlo por acabado"

Aragón vuelve a situarse en el punto de mira por la viruela del mono. Si el año 2025 ya supuso multiplicar por seis los casos en comparación con el año 2024 al no detectarse ningún caso. En lo que llevamos de 2026 ya se han detectado un total de 13 casos en un goteo de seis semanas consecutivas desde inicio de mayo.

El primer caso detectado de este brote fue en la semana del 4 al 10 de mayo en el que el Boletín Epidemiológico de Aragón notificó de un caso de contagio de esta enfermedad de bajo riesgo.

Tras esta fecha, hubo una semana sin conocer de ningún caso. Sin embargo, a partir de la semana epidemiológica 21 (18/05 a 24/05) se comienza a detectar un goteo de estos con dos en estos días, en la provincia de Zaragoza y Huesca, respectivamente.

A este se le suma que en la semana 22 se alcanzan los cuatro casos de viruela del mono. Cifra que se repite a la semana siguiente ya adentrados en junio. Así sucesivamente ya que en las semanas siguientes se suman dos casos nuevos.

Esto supone la suma total de 13 contagios de baja incidencia de viruela del mono. La causa principal para su retransmisión en humanos en Europa se debe al contacto íntimo mediante relaciones sexuales, sobre todo, entre hombres. Así lo explica el epidemiólogo, Nacho de Blas.

"Cuando ocurren casos esporádicos lo que suele ocurrir es alguien se infecta y luego se queda asilado. Aquí da la sensación de que alguien ha salido, se ha contagiado y luego ha continuado manteniendo relaciones sexuales", explica De Blas.

Por lo general, señala se trata de una enfermedad que "no suele causar la muerte". Su sintomatología principal es fiebre inicial, dolor de cabeza, dolor muscular y erupciones cutáneas.

"En Europa están apareciendo fundamentalmente en la zona anogenital y la zona buco oral por el tema de vía de transmisión por contacto íntimo en las relaciones sexuales. En otros sitios del cuerpo pueden salir en abdomen porque está relacionado con el uso de toallas o de ropa de cama compartida", señala.

Así bien hay lesiones características de este tipo de enfermedad como la aparición de erupciones cutáneas en la palma de las manos y los pies.

Son estas heridas las que contienen el mayor grado de infección por lo que es importante mantenerlas tapadas y no tener contacto para no producir un nuevo contagio, según aconseja este epidemiólogo.

"La persona que padece la enfermedad es infectante desde el momento que empieza a tener fiebre hasta que se le curan completamente las costras, se le caen y aparece la piel sana", explica. Por lo que esto supone un tiempo mínimo de cuatro semanas.

Así, sitúa en un margen de seis semanas el tiempo estimado para "dar por terminado este goteo de casos".

Más allá de mantener un contacto cero durante estas semanas de desarrollo de la enfermedad, otra de las medidas de tratamiento es la administración de la vacuna en dos dosis entre dos o cuatro semanas de diferencia. Aunque De Blas señala que no reduce la transmisión de la enfermedad, "sí reduce bastante la posibilidad de tener patologías más graves".

Gran brote en 2022

Estos 13 casos detectados este 2026 se trata de la mayor cifra hasta la fecha desde 2022 cuando se produjo un gran pico de contagio con hasta 77 casos.

Hasta 2022 la viruela del mono o MPOX era frecuente solo en algunos países de África occidental y central, y su transmisión se producía desde su contagio por contacto con animales.

Ese mismo año se produjo un brote mundial mediante la variación del virus (clado II) que pasó a ser el principal mecanismo de transmisión mediante relaciones sexuales. El brote afectó de manera mayoritaria, aunque no exclusiva, a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), según informa el boletín epidemiológico.