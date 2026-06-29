Aragón solicita al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada el incendio de Tamarite

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia a los puntos dañados por el incendio de Tamarite de Litera. Esta declaración ha sido aprobada este lunes en un Consejo de Gobierno extraordinario.

Así, comprende las zonas afectadas de Tamarite y Alcampell como de Azanuy, Alíns, Calasanz y Fonz que se hayan visto afectadas por las llamas. La declaración de zona gravemente afectada por parte del Gobierno central supondría que las ayudas económicas serían administradas al 50% por ambas administraciones, el Gobierno de España y el Ejecutivo aragonés.

Por el momento, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se desconoce la magnitud de estructuras o negocios afectados por el fuego.

Así, las primeras informaciones señalan que hay alguna paridera, naves o granjas afectadas, pero no se tiene constancia de inmuebles materiales como viviendas o negocios locales. Para conocer los daños concretos, el consejero de Interior ha explicado que los departamentos se pondrán en contacto con los Ayuntamientos para conocer con exactitud los daños.

En cuanto a la zona forestal afectada que se centra principalmente en dos pinares, desde el Ejecutivo aragonés trabajarán para recuperar las hectáreas quemadas, que se prevé que sea solo el 20% de la totalidad del incendio.

De esta forma ha recordado a los agricultores y voluntarios que han trabajado en la extinción del incendio "se les pagará el gasoil y los gastos por ayudar".

Incendio estabilizado

El incendio de Tamarite de Litera y Alcampell que comenzó el jueves tras cuatro días de trabajo se encuentra estabilizado. Este lunes los trabajos se centran en refrescar la zona y estar atento a que pueda haber algún rebrote en algún punto, según ha explicado Bermúdez de Castro.

Así, se mantienen "muy prudentes" en cuanto a la evolución del incendio, sobre todo, tras las tormentas de este domingo. Por lo que están en periodos de observación en el caso que haya caído algún rayo en la zona "haya podido reavivar" el incendio en algún punto.

Si todo va bien, "entendemos que en dos o tres días se dará por extinguido". Por el momento, el perímetro sigue estableciéndose de 4.400 hectáreas afectadas y aún está por determinar las áreas completamente afectadas.