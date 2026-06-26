Nace Aragón Play, la plataforma digital que unifica todos los contenidos de Aragón TV y Aragón Radio

Aragón TV y Aragón Radio han puesto en marcha Aragón Play, una nueva plataforma digital que unifica los contenidos audiovisuales de ambos medios con el objetivo de ofrecer una forma más cercana y completa de seguir la actualidad y la programación.

El servicio inicia su recorrido en fase beta. Este periodo de pruebas y optimización se prolongará hasta finales de agosto bajo el lema 'Aragón Play. Adelántate. Esto es solo el principio'.

La aplicación ya puede descargarse en dispositivos Android y Apple, tanto en móviles como en tabletas, y también dispone de versión web en www.aragonplay.es. El registro es gratuito y permite acceder a todos los programas y emisiones en directo disponibles.

Durante esta fase inicial, los usuarios también podrán enviar sugerencias para contribuir a mejorar la plataforma antes de su despliegue en televisores inteligentes, previsto para el próximo mes de septiembre.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión presenta Aragón Play como su principal apuesta digital para acercar el servicio público audiovisual a los ciudadanos desde cualquier lugar y dispositivo.

La plataforma incorpora tecnología de última generación e integra Inteligencia Artificial para ofrecer una experiencia más personalizada y ágil. Además, facilita el trabajo interno al permitir publicar contenidos de vídeo y audio de forma más rápida, sencilla y automatizada.

Aragón Play reúne en un mismo espacio los contenidos de Aragón TV, Aragón Radio, Aragón Noticias y Aragón Deporte, con una interfaz adaptada a los nuevos hábitos de consumo digital.

Entre las novedades destacan dos canales temáticos. El primero emite durante las 24 horas los capítulos de El campo es nuestro, mientras que el segundo, Canal El Tiempo, ofrece imágenes en directo de webcams repartidas por Aragón, información meteorológica en tiempo real, avisos de la AEMET y los espacios del tiempo de Aragón TV.

La plataforma también incorpora la sección Cine aragonés, dedicada a documentales, cortometrajes y películas producidas en la comunidad.

Aragón Play ha sido desarrollada por la empresa tecnológica aragonesa hiberus e integra soluciones de Mediastream para la distribución OTT y el streaming de vídeo y audio, así como Xalok, la plataforma de gestión de contenidos digitales de hiberus.

Contenidos exclusivos desde su estreno

Además de la programación habitual de Aragón TV y Aragón Radio, Aragón Play arranca con retransmisiones exclusivas como todas las pruebas del Campeonato de España de Ciclismo, que se celebra entre el 25 y el 28 de junio.

La oferta inicial también incluye el Descenso del Cinca, previsto para el domingo a las 9.20 horas; la recreación del Compromiso de Caspe, el sábado a las 23.00 horas; el playoff de ascenso a Primera División del Wanapix Sala 10 Zaragoza, el viernes a las 20.00 horas; y el Baloncesto 3x3 de Mallén, el sábado a las 17.30 horas.

A lo largo del verano, la plataforma emitirá en directo acontecimientos como las Fiestas del Ángel de Teruel, distintas competiciones deportivas estivales, el Gran Trail Aneto, el eclipse de agosto, las Fiestas de San Lorenzo de Huesca y el Cipotegato de Tarazona.

Próximas fases de desarrollo

La segunda fase del proyecto se desarrollará entre septiembre y noviembre. Durante este periodo llegarán las aplicaciones para Smart TV de Samsung, LG y Android TV, además del acceso mediante HbbTV a través del botón rojo del mando.

También se incorporarán perfiles múltiples por cuenta, recomendaciones personalizadas y notificaciones push. En esta etapa se sumarán retransmisiones como el Gran Premio de Aragón de MotoGP, nuevas emisiones deportivas y la programación especial de las Fiestas del Pilar.

La tercera fase está prevista para diciembre de 2026 y estará centrada en la consolidación de la plataforma. Aragón Play ampliará entonces su disponibilidad con aplicaciones para Smart TV Hisense y dispositivos de streaming como Amazon Fire TV y Apple TV.

La oferta de contenidos también crecerá con nuevas producciones específicas y exclusivas para Aragón Play, además de programas navideños y espacios dedicados a la nieve y al invierno.