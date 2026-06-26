Azcón respalda a Nolasco (Vox) pese a sus polémicas palabras sobre la inmigración: "No vamos a mirar a otro lado"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tratado de apaciguar la polémica por las continuas críticas que vierte su vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, de Vox, al vincular inmigración con un aumento de la delincuencia.

Azcón, a pregunta de Chunta Aragonesista, ha respaldado “cualquier intervención” que haga su vicepresidente siempre que esté “basada en la verdad”, tildando de “exageración” que se hable de una vulneración de los derechos humanos.

“Voy a respaldar cualquier intervención basada en la verdad. Si el vicepresidente dice la verdad, respaldaré esas decisiones, y lo haré si las acciones que tomemos estén dentro de la legalidad”, ha afirmado Azcón.

Así, el presidente aragonés ha reconocido que la inmigración “es un problema serio” para la Comunidad, y que debe solucionarse “tomando medidas”, como aumentar la seguridad privada en los centros de menores.

“No vamos a mirar para otro lado, ni ocultar la verdad, ni meterla bajo una alfombra. La inmigración es un problema serio”, ha incidido.

Desde Chunta, su portavoz adjunta, Verónica Villagrasa, ha intentado buscar las cosquillas, trayendo al Pleno de las Cortes las críticas de distintos sectores, como el Colegio de Periodistas, la Universidad de Zaragoza u ONG.

“Ha optado por alimentar el miedo. No se niega que haya menores que cometan delitos, pero el deber de una administración no es señalarlos, sino poner los medios necesarios para educarlos y protegerlos. Señalar a un menor no demuestra firmeza, sino incapacidad para solucionar los problemas reales”, ha expuesto Villagrasa.

Alegría: “Aragón necesita a un presidente a tiempo completo”

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha exigido a Azcón que se preocupe por los problemas reales de los aragoneses, y que cada decisión suya “no sea una chapuza”, en lugar de “hacer oposición al Gobierno de España”.

“Los problemas de la gente están ahí. 17 pacientes llevan esperando 24 horas para ser atendidos y dirigidos a planta. La educación pública está preocupada por el desprecio de su gobierno. Y qué decir del sector primario, logística o transporte, que llevan meses esperando una ayuda de su gobierno. Mientras, usted vive volcando su energía en hacer oposición al Gobierno de España en vez de dirigir Aragón”, ha lamentado Alegría.

Ante ello, Azcón ha reprochado a la portavoz socialista los problemas de corrupción que rodean a su partido, así como la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa pese a no haber logrado aprobar unos Presupuestos Generales desde 2022.

“Me dice que yo hago oposición al Gobierno de España, pero es que yo lo que quiero es que el gobierno convoque elecciones. Convocamos elecciones porque somos demócratas, porque, cuando no se aprueba un presupuesto, cualquier demócrata convoca elecciones. A usted le parece perfecto que su partido esté infectado de corrupción”, ha afirmado.

IU-Sumar pide soluciones a los problemas de vivienda

Mientras, la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha reclamado soluciones a los problemas de vivienda que azotan a los jóvenes y a los más vulnerables. Entre otras cuestiones, pide que se apliquen las zonas tensionadas, se blinden las VPO, o se regulen las Viviendas de Uso Turístico.

“¿Le parece normal sacrificar equipamientos esenciales para que las promotoras se lucren durante muchos años? ¿Le parece normal lo que pasa en la VPO de Jaca, o que se destine dinero público a VUT? ¿O que la alcaldesa de esta ciudad se ría de la juventud diciendo que ahorren para acceder a una vivienda?”, ha subrayado.

Como respuesta, Azcón ha presumido de la labor de su Gobierno en la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, frente a lo realizado en anteriores legislaturas.

“Vamos a impulsar 1.000 cada año, lo que sumará 7.000 viviendas de alquiler asequible pensando en los jóvenes. Nunca un gobierno se ha preocupado tanto de la vivienda como en la actualidad”, ha afirmado.