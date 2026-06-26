Avanzan los trabajos de extinción del incendio de Tamarite: el viento y el calor obligan a ser "muy prudentes"

La noche ha sido un punto de inflexión para el avance del incendio forestal de Tamarite de Litera, en la provincia de Huesca. El descenso de las temperaturas y el cambio de la dirección del viento de sur a este ha supuesto que haya bajado la intensidad del incendio.

Según ha explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al finalizar la reunión del CECOPI, ahora que ha dado comienzo a un nuevo día la idea es trabajar en las zonas todavía activas del incendio. Así, los trabajos se van a centrar en el franco derecho, punto "donde no se ha podido actuar durante la noche".

"Se va a hacer un esfuerzo muy importante para intentar que durante el día de hoy se avance de una manera más activa en la extinción del incendio", ha subrayado el consejero. De esta forma, ha declarado que las condiciones "poco a poco" han mejorado, si bien ha incidido en que "hay que ser súper prudentes" y "no hay que dar por hecho nada".

A pesar de que la noche ha podido dar un respiro, Bermúdez de Castro ha compartido la valoración del delegado de la Aemet, Arcadio Blasco, sobre las condiciones meteorológicas de las próximas horas: "El problema es que se va a reproducir las condiciones que tuvimos ayer con viento sur cálido y muy seco que va a subir bastante la temperatura". Por este mismo motivo ha incidido en "ser prudentes".

En cuanto a la extensión del incendio sigue manteniendo que el perímetro es de 4.000 hectáreas. El fuego así ha afectado a un 15% de masa forestal con un pinar "gravemente afectado" y el resto es agrícola. En cuanto a incidencias materiales se conoce de dos granjas dañadas.

Para luchar contra el fuego se cuenta con 100 miembros de la UME, más un gran despliegue de brigadas de INFOAR del Gobierno de Aragón, miembros del MITECO del Gobierno de España. La Generalitat de Cataluña continúa dando apoyo con efectivos aéreos y a lo largo de este viernes la Comunidad Valenciana llegará con apoyo de dos aviones.

El consejero Bermúdez de Castro ha querido valorar "de 10" la colaboración con las Comunidades Autónomas en materia de incendio y del Estado.

Desconfinamiento de Fonz

Ante la situación actual del incendio, el Gobierno de Aragón en las próximas horas ha determinado desconfinar la población de Fonz. Esta fue avisada mediante ES-ALERT en torno a las 20.00 del jueves y a lo largo del día se procederá a mandar el aviso para su desconfinamiento.

Esta medida se debe, han explicado, a que "ha bajado muchísimo el nivel de humo y entendemos que la gente del pueblo pueda moverse".

En cuanto a los municipios evacuados, el consejero ha actualizado que Azanuy "está pegado" a la línea del incendio aunque ha tranquilizado que "ahora mismo" no hay fuego.

Así, para que los vecinos puedan recoger enseres y medicinas se va a organizar una partida junto a la Guardia Civil para que acudan a sus casas "con la máxima seguridad".

Alerta Rojo Plus

Durante la reunión del CECOPI y ante las condiciones meteorológicas y el estado de las zonas forestales se va a declarar por primera vez en el año la alerta por riesgo de incendios Rojo Plus por un fin preventivo durante el fin de semana.

"Entendemos que este fin de semana, con las altas temperaturas, con la baja humedad y con el viento de sur, con muchísimos efectivos nuestros que tenemos desplegados en Tamarite, con algún foco más que tenemos en otro punto de Aragón, entendemos que hay que ser muy muy muy prudentes y estamos hablando seriamente que este fin de semana ciertas labores o ciertas actividades en masas arbóreas no se pueden llevar a cabo porque tenemos que preservar la vida de las personas, la vida de nuestros colectivos, de nuestro INFOAR, de nuestra gente y sobre todo también nuestros espacios naturales", ha explicado.

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