Azcón volverá a lanzar la concertación del bachillerato en 2027: "Vamos a cumplir con nuestro programa"

El Gobierno de PP y Vox en Aragón sigue decidido a impulsar la concertación del bachillerato y volverá a promoverlo a partir del próximo curso 2027/2028. Dos semanas después de que el TSJA frente su implantación para este 2026, el presidente Jorge Azcón tiene claro que seguirá apostando por dotarle de financiación pública.

Así lo ha trasladado este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón, que han vuelto a debatir sobre este tipo de conciertos, evidenciando la brecha que existe entre el Gobierno de PP y Vox y la oposición.

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha celebrado la decisión del TSJA de suspender cautelarmente su puesta en marcha desde septiembre de 2026, como aprobó el Gobierno cuando todavía estaba en funciones.

“Una cosa es defender un modelo educativo, y otra creer que por ganar las elecciones uno tiene razón frente a todo el mundo. El TSJA le ha parado los pies y ha frenado una orden atemporal e ilegal”, ha subrayado Pueyo.

Para el portavoz de CHA, el Gobierno de Azcón debería “reflexionar” sobre el dinero que pensaba destinar a la concertación del bachillerato y “asumir responsabilidades” en lugar de “echar balones fuera”.

“¿Por qué había tanta prisa en concertar? Ahora reconocen que la concertación puede esperar un año. ¿Por qué no esperaron? ¿Quién tenia tanta prisa? La escuela pública seguía abriendo sus puertas en cada barrio y pueblo, sin preguntar el nivel económico. Quien no podía esperar era la cuenta de resultados de la privada, de sus amigos”, ha añadido Pueyo.

Ante ello, Azcón ha remarcado que su interés con estos conciertos es “ampliar derechos” para todas las familias que ya estudian en un centro concertado, como ya estaba contemplado en su programa electoral.

“Queríamos cumplir con nuestra palabra. Se encontraba en nuestros programas electorales y fue objeto de una mayoría política. Queríamos ampliar derechos y que esos alumnos y familias tengan la ayuda del Gobierno”, ha afirmado Azcón.

Según ha explicado el presidente en el hemiciclo, la decisión de no recurrir el auto del juez se debe a garantizar la seguridad jurídica de las familias, para no crear “incertidumbre” respecto a los estudios de sus hijos.

“Ustedes dicen que queremos apoyar la cuenta de resultados. No impacta en la cuenta de resultados. Ese bachillerato concertado lo pagan las familias o los presupuestos públicos, pero no influye en la cuenta de resultados. Hay una diferencia fundamental. Usted quiere que las familias paguen la educación, y nosotros que se amplíen los derechos con más financiación pública”, ha expuesto.

Resto de la oposición

Para la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, la decisión del TSJA es una muestra de que el Gobierno va “de chapuza en chapuza”, intentando “hacer un cambio del modelo educativo” mientras estaba en funciones.

“Hay 2.000 plazas públicas sin cubrir, con profesores contratados, 1.225 en Zaragoza. Pretenden coger recursos públicos para duplicar un servicio que ya existe. Es como si existiendo camas públicas en el Servet, pusieran en marcha un hospital privado enfrente. Una cosa es ampliar derechos, y otras ampliar los bolsillos de la empresa privada”, ha afirmado.

Desde Teruel Existe, la diputada Pilar Buj creen que Azcón “se precipitó” al promover en funciones estos conciertos, hasta que “el TSJA le paró en seco”.

“Había acelerado con el semáforo en rojo y siguió. El TSJA le ha parado en seco. Esperamos que lo tome como una oportunidad, no repita el error y apueste por la escuela pública. La escuela pública necesita un presidente comprometido, que ahora no tiene”, ha afirmado.

Finalmente, la portavoz de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha celebrado que el TSJA confirmara que no puede “comprometer millones de euros” estando en funciones, y ha pedido explicaciones de por qué “actuó a favor de las patronales de la educación privada”.