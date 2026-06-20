Alegría reprocha a Azcón la falta de ayudas al sector agrícola para afrontar las consecuencias de la guerra

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón "siga sin adoptar medidas para paliar los efectos de la guerra" en Oriente Medio.

"El gobierno aragonés ha impulsado cero ayudas a uno de los sectores más fundamentales de la economía aragonesa: la agricultura", ha dicho Alegría este sábado desde Peralta de Alcofea (Zaragoza).

"Anunciaron que iban a impulsar 56 medidas, y son cero las que ha puesto en marcha", ha lamentado.

La dirigente socialista ha recordado que el PSOE planteó ya el pasado mes de marzo distintas propuestas que el Gobierno de Aragón podía poner en marcha para ayudar a los agricultores y, en general, a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra.

“Hay medidas importantes que necesita el sector agrícola, el logístico o el de transporte y que venimos reclamando: liquidez directa para los agricultores, con bonos eléctricos autonómicos, como se están haciendo en otras comunidades autónomas o créditos blandos, entre otras”, ha dicho Alegría.

Por otro lado ha defendido que en otras comunidades "de diferentes colores políticos", que han puesto en marcha medidas, como Euskadi o Cataluña."Pero aquí por parte del Gobierno del señor Azcón, las medidas son cero", ha criticado.

Junto a la secretaria general de los socialistas aragoneses han estado el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, y el alcalde de Peralta de Alcofea, Sergio Gambau. Antes de atender a los medios de comunicación, Alegría ha mantenido un encuentro con varios agricultores para escuchar de primera mano sus reivindicaciones.